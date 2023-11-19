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Gündem Siyonist kuşatma altındaki Şifa Hastanesi'nden prematüre bebekler çıkartıldı!
Gündem

Siyonist kuşatma altındaki Şifa Hastanesi'nden prematüre bebekler çıkartıldı!

Yeniakit Publisher
2023-11-19 18:27:00 - 2023-11-19 19:09:31
Siyonist kuşatma altındaki Şifa Hastanesi'nden prematüre bebekler çıkartıldı!

Gazze şeridinin en büyük sağlık merkezi olan ve siyonist kuşatma altında bulunan Şifa Hastanesi’ndeki 31 prematüre bebek, güneydeki Emirates Hastanesi’ne sevk edildi.

Katil İsrail Gazze'de defalarca bombaladığı Şifa Hastanesi'nde baskın da düzenledi.

Siyonist kuşatma altındaki hastanede tedavi gören 31 prematüre bebek nihayet sevk edildi.

Siyonistlerin dün Şifa Hastanesi’nin 'derhal' boşaltılmasını istemesi üzerine bugün hastanede tedavi gören prematüre bebekler başka bir hastaneye sevk edildi.

Ambulanslarla sevk edildiler!

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) işbirliği ile 31 prematüre bebeğin ambulanslarla hastaneden alındığı belirtildi. Kızılay ambulansları ile taşınan bebekler, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah Şehri’nde bulunan Emirates Hastanesi’ne götürülmek üzere yola çıkarıldı.

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