  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Siyonist köpeği İsrail’den havladı
Dünya

Siyonist köpeği İsrail’den havladı

İsral’in Hareetz gazetesinin Türkiye düşmanı yazarlarından David Rosenberg, Ankara ve Erdoğan’ı konu aldığı köşe yazısında küstah ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 09:34:00 - 2020-10-28 09:42:49
Siyonist köpeği İsrail’den havladı

 Münübe Yılmaz 

Sosyolog Jacques Attalı’nın Başkan Erdoğan’ı Hitler’e benzeterek, gerekli önlemlerin alınmaması halinde Avrupa’nın sonunun da Nazi Almanyasına döneceği tehdidini hatırlatan Siyonist Rosenberg, “Aradaki tek fark Türkiye ve Erdoğan’ın Hitler’in sahip olduğu ekonomik güçten yoksun olmasıdır” dedi.

Densiz Rosenberg yazısında “Türkiye yabancı ülkelere savaş uçakları satıp, ekonomik değeri olan sulara keşif gemilerini göndererek emperyalist emellerini gizlemiyor. Bu özellikleri sebebiyle bir zamanlar Osmanlı’nın olduğu gibi tüm Avrupa ve Batı dünyası için büyük bir tehditmiş gibi görünüyor. Erdoğan her ne kadar bir Asya kaplanı gibi görünse de bu bir illüzyon. Türkiye şu an ciddi bir ekonomik kriz ile karşı karşıya. Erdoğan havlasa da Türkiye’de ısıracak ekonomik güç yok” diyerek ahlaksızca ifadeler kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!
Gündem

KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile ilişkilerin her zaman iyi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin desteğini hiçbir zaman unutamayız." dedi ..
Berat Albayrak duyurdu: Ülkemize geliyorlar
Ekonomi

Berat Albayrak duyurdu: Ülkemize geliyorlar

Türkiye ekonomisinin dönüm noktasında olduğunu söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'..
Ankara'da korkutan patlama! Ekipler bölgede
Gündem

Ankara'da korkutan patlama! Ekipler bölgede

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana geldi.
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay