Siyonist köpeği İsrail’den havladı

Münübe Yılmaz

Sosyolog Jacques Attalı’nın Başkan Erdoğan’ı Hitler’e benzeterek, gerekli önlemlerin alınmaması halinde Avrupa’nın sonunun da Nazi Almanyasına döneceği tehdidini hatırlatan Siyonist Rosenberg, “Aradaki tek fark Türkiye ve Erdoğan’ın Hitler’in sahip olduğu ekonomik güçten yoksun olmasıdır” dedi.

Densiz Rosenberg yazısında “Türkiye yabancı ülkelere savaş uçakları satıp, ekonomik değeri olan sulara keşif gemilerini göndererek emperyalist emellerini gizlemiyor. Bu özellikleri sebebiyle bir zamanlar Osmanlı’nın olduğu gibi tüm Avrupa ve Batı dünyası için büyük bir tehditmiş gibi görünüyor. Erdoğan her ne kadar bir Asya kaplanı gibi görünse de bu bir illüzyon. Türkiye şu an ciddi bir ekonomik kriz ile karşı karşıya. Erdoğan havlasa da Türkiye’de ısıracak ekonomik güç yok” diyerek ahlaksızca ifadeler kullandı.