Siyonist katliama kim dur diyecek? Müslümanların birinci görevi bakın ne olmalı

Siyami Akyel, Milli Gazete'deki köşe yazısında, Müslümanların Batı karşısında yaşadığı mağlubiyet psikolojisine dikkat çekti. Üç asırdır fetret dönemi yaşayan Müslümanların, zalimlerle mücadeleyi unuttuğunu belirten Akyel, Kur'an-ı Kerim'deki cihat ve mücadele ayetlerini hatırlatarak, Müslümanların zulme karşı güçlü olmaları gerektiğini vurguladı. Müslüman liderlerin izzetli ve şerefli olmaları gerektiğini ifade eden Akyel, şunları kaydetti:

"Yaklaşık üç asırdır fetret dönemi yaşayan Müslümanlar, Batı karşısında geri kalmanın bir sonucu olarak “Mağlubiyet Psikolojisi”ne esir olmuş; zâlim, müşrik ve kâfirlerle mücadeleyi unutmuş, Allah-u Teâlâ’nın kendilerine yüklediği kötülüklerle mücadele misyonundan uzaklaşmıştır.

Tahrif edilmiş İncil’de Hz. İsa Aleyhisselam’a atfedilen, “Bir yanağına tokat atana diğer yanağını çevir” (Luka İncili, 29) sözü her nedense Hıristiyanlardan, Müslümanlara tevarüs etmiş, bugün İslâm âlemi tokat yemekten kendine gelemez hale gelmiştir.

Yeryüzünün idaresini Haçlılara ve Siyonistlere bırakan, İslâm devlet sisteminden, cihattan, kâfir, müşrik ve zalime güç göstermek şöyle dursun, pasif direniş göstermeye dahi iradesi ve gücü olmayan devletler topluluğu, zilletin zirvesini yaşamaktadır. Başlarındaki liderler ve onlara tepki vererek harekete geçmelerini sağlamayan halklar da boyunlarında esaretle yaşamaya mahkûmdur.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kur’an-ı Kerim’deki, “Şu Allah’a inanmayan; ahirete inanmayan, Allah ve Resulünün diniyle hak dinle dinlenip, Allah ve Resulünün yasakladığını yasak bilmeyen kitap ehliyle (Yahudi ve Hıristiyanlar) de savaşın. Ta ezilerek, kendi elleriyle cizye verinceye dek!” (Tevbe, 29) ve “Yeryüzünde fitne (şirk) kalmayıp, din yalnız Allah’ın oluncaya (ondan başkasına ibadet edilmeyinceye) kadar onlarla savaşın, cihat edin…” (Enfal, 39) ayetlerini idrak edecek ve uygulayacak şerefli Muhammed ümmetine ihtiyaç vardır.

Allah-u Teâlâ, zulüm ve gözyaşının Müslümanların eliyle düzeltilmesini emretmektedir: “Onlarla savaşın ki, Allah sizin elinizle onları cezalandırsın, onları rüsvay etsin; onlara karşı size yardım ve zafer nasip etsin ve (baskı ve zulüm altındaki) mü’min toplulukların gönüllerini ferahlatsın.” (Tevbe, 14)

Yine zâlimlere karşı güçlü, sert ve üstün gayretli olmamız gerektiği Kur’an-ı Kerim’deki ayet-i kerimelerde şöyle emredilmektedir: “Onlar sizde sertlik ve üstün gayret görsünler. Bilin ki, Allah (kötülükten ve adaletsizlikten) sakınıp korunanlarla beraberdir” (Tevbe, 123), “Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihat et, onlara güç göster. Onların varacakları yer cehennemdir. O, ne kötü bir varış yeridir” (Tevbe, 73).

Elbette, zulme dur diyebilmek için güçlü siyasi irade, ekonomik bağımsızlık ve askeri güç gerekir. Bunlardan önce gerekli olan, gücü kullanabilecek izzetli ve şerefli yöneticidir.

Müslümanlar, siyasi, ekonomik ve askeri güce erişse bile gücü kullanacak zihnen berrak, izzetli ve şerefli Müslüman yöneticiler olmadıkça sahip olunan güç, adaletin değil zulmün gücü haline gelir. Bunun için, Müslüman halklar, siyasi, ekonomik ve askeri imkânlarını seferber ederek zulmü engellemeyen yöneticilerin yerine Müslümanların izzet ve şerefini koruyacak yöneticileri işbaşına getirmek zorundadır. Müslümanların birinci görevi budur. (...)"