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Gündem Siyonist İsrail'in harita sahtekarlığı!
Gündem

Siyonist İsrail'in harita sahtekarlığı!

Yeniakit Publisher
2023-12-06 21:57:00 - 2023-12-06 22:23:57
Siyonist İsrail'in harita sahtekarlığı!

7 Ekim'den beri Gazze'yi aralıksız olarak bombalayan siyonist İsrail'in harita sahtekarlığı deşifre oldu.

İşgalci İsrail, 360 kilometrekare büyüklüğünde ve 2.3 milyon nüfusa sahip Gazze’yi, harita üzerinde her birinin ortalama büyüklüğü 0,58 kilometrekareye denk gelen 620 parçaya bölmüş durumda.

Katiller bu sayede, “sivil kayıpları azaltmak” için hangi blokun vurulacağını önceden haber verdiğini iddia ediyor. Ancak Filistinli siviller bölgeden çıkmak istese bile, İsrailli yetkililer tarafından paylaşılan farklı haritalardaki çok sayıda tutarsızlık kafa karışıklığına sebep oluyor.

Katil İsrail bazen bir seferde 4-5 bloku aynı anda vuruyor. Gazze gibi nüfus yoğunluğu yüksek bir yerde bir bloka ortalama 3 bin 700 kişi denk geldiği hesaplandığında, on binlerce insanın saatler içerisinde nasıl yer değiştireceği ise tam bir muamma. Bu şekilde işgalcilerin asıl amacının sivillerin güvenli şekilde tahliye edilmesi değil, Batı kamuoyuna karşı tiyatro oynamak olduğu kaydediliyor.

İnterneti olmayan yere QR kodlu bildiri!

Öte yandan katil İsrail'in, havadan attığı bildirilerin üzerlerinde tahliye planı için QR kod bulunurken, bunun kullanılabilmesi için ancak şarjı dolu ve çalışan bir telefona ek olarak internet erişimi de gerekiyor. Terör devletinin hem elektrik hem interneti kestiği düşünüldüğünde, attığı bildirilerin de oynanan tiyatroyu desteklemekten başka bir işlevi olmadığı ortaya çıkıyor.

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