Siyonist İsrail’e tepkiler çığ gibi büyüyor

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Siyonist İsrail’in namaz sırasında Müslümanların üzerlerine sez-gaz bombası ve plastik mermilerle saldırmasına tepkiler dinmiyor.

İsrail’in Filistin topraklarında olduğu sürece, Müslümanların bir araya gelerek artık somut atmadıkları sürece bu kahpe saldırıların davam edeceğine işaret eden Hizb-ut Tahrir Türkiye Medya Bürosu Başkanı Mahmut Kar, “Yahudi varlığı İsrail’i kınamıyoruz. Çünkü Yahudiler, Nebilerin katilleri ve Müslümanların en azılı düşmanlarıdır. İsrail denen bu işgalci varlık 1948’den bu yana katliam yapmayı kendisine adet edinmiştir. Onlar Filistin topraklarında olduğu müddetçe bu katliamlar devam edecektir. Dolayısıyla bu işgal, kınama açıklamaları ile son bulmayacaktır. Şunu kesin olarak bilmemiz gerekir; Kudüs ve Mescidi Aksa kınama mesajları ile kurtulmaz. İslam konferansı örgütünün yemekli toplantıları ile kurtulmaz. Birleşmiş Milletler kararlarına atıf yapmakla kurtulmaz. Yahudi Varlığı ile diplomatik ilişkileri bir süreliğine askıya almakla kurtulmaz. Barış mesajları vermekle kurtulmaz. İki devletli çözümden bahsetmekle kurtulmaz. 1967 topraklarına atıf yapmakla kurtulmaz.” İfademerini kullandı.

Kudüs özgürlüğüne kavuşturulmalı

Tüm Müslümanların bir araya gelerek İsrail’in Filistin topraklarından çıkartılması gerektiğini belirten Kar, “Türkiye başta olmak üzere Müslümanların Başlarındaki Yöneticiler artık somut adım atmalılar! Yıllardır Filistin’e yapılan saldırılar, kardeşlerinizin canlarına, mallarına, kutsallarınıza ve dininize yapılmış saldırılar değil mi?. Kadınların çığlıkları, çocukların gözyaşları, annelerin feryatları ve şehitlerin kanları yöneticileri harekete geçirmek için yeterli değil mi? Kâfirlerin hayatı sevdiği kadar şahadeti seven askerlere, kışlalarda atıl bekleyen yığın yığın silahlara ve uçsuz bucaksız servetlere sahipken, daha ne kadar bekleyecekler? Libya’ya Amerikan çıkarları için gönderilen İHA ve SİHA’ları Tel Aviv’e ne zaman gönderecekler? Bu insansız savaş uçakları Kudüs’ü özgürlüğe kavuşturmayacaksa bunları daha niçin, kim için üretiyorlar?”dedi.