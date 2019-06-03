0553 313 94 23

Siyonist İsrail'e karşı flaş çağrı! "Dünya Siyasi Partiler Kudüs ittifakı kurulsun"

Önceki sabah binden fazla Siyonist Yahudi, Doğu Kudüs işgalinin 52. yıl dönümünü kutlamak için işgal askerleri eşliğinde ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi, itikaf halinde olan cemaate vahşice saldırdı. İnsanlık, İslam Alemi’nden kınamanın ötesinde bir tavır bekliyor. Çin, Rusya ve Kudüs üzerine çalışmalarıyla tanınan Dış Politika Uzmanı Fatih Öztosun’dan önemli bir teklif geldi: “Dünya Siyasi Partiler Kudüs İttifakı kurulsun.”

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:02
Siyonist İsrail'e karşı flaş çağrı! "Dünya Siyasi Partiler Kudüs ittifakı kurulsun"

 Hasan Üstün  Yeniakit.com.tr 

İsrail terörü dur durak bilmiyor. Fanatik Siyonistlerin, Doğu Kudüs işgalinin 52. Yıldönümü “kutlamaları” çerçevesinde, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemelerine ve itikaf halindeki Müslümanlara alçakça saldırmalarına kınamalar devam ederken, İslam Alemi kınamanın ötesine geçilebilmesini bekliyor.

BM ve AB Seyirci

Mescid-i Aksa’nın içine giren işgal askerleri, Müslümanlara gaz bombası attı, plastik mermi kullandı. ABD’nin açıktan destek verdiği İsrailterörü karşısında, BM ve AB üç maymunu oynuyor.

Dünya Siyasi Partiler Kudüs İttifakı

İslam Alemi’nin“kınama” içerikli cılız açıklamalarının fazla anlam ifade etmediğini vurgulayan Dış Politika Uzmanı Fatih Öztosun’dan “Dünya Siyasi Partiler Kudüs İttifakı” adlı bir oluşumun kurulması yönünde çağrı geldi.

Öztosun teklifini şu ifadelerle dile  getirdi:

“Dünyanın her yerinde Kudüs Dâvâsı’na destek veren ve İsrail terörüne karşı olan partiler var. Bunlar arasında çok farklı ideolojileri temsil edenler de bulunuyor. Dünya Siyasi Partiler Kudüs İttifakı adlı veya ismi başka olacak ama İsrail terörüne karşı çıkacak partileri bir çatı altında toplayacak bir oluşum çok faydalı olur.  Bunun dünya çapında çok büyük etkisi olur.”

Müslümanlar Hassasiyetlerini Kaybediyor

Teklifini bu ifadelerle gündeme taşıyan Öztosun, “Bu faydalı olur ama öncelikle Müslümanların gittikçe duyarsızlaşmasının üzerinde durmak gerekiyor. Sanki sıradan olaylar oluyormuş gibi, beylik tepkiler veriliyor. Müslümanlar, bu tür saldırılara maalesef daha az tepki verir oldular” dedi.

Yeni İpekyolu Kudüs Dâvâsı İçin Çok  Önemli

Dış Politika Uzmanı Öztosun şöyle devam etti:

“Bir başka mesele de şu: Yeni İpekyolu Süreci’ndeyiz malum. Burada Rusya ve Çin öne çıkıyor. Çin, 1967 sınırlarına saygılı olduğunu söylüyor, Rusya da bu çerçevede bir yaklaşım içinde. BM’nın bu iki daimi üyesi üzerinde daha fazla çalışmakta fayda var. Çin ve Rusya’nın bu tavırlarının, Filistin’in haklı davasına destek olacak şekilde motive edilmesi önemlidir.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:02
  1. Dış Politika Uzmanı Fatih Öztosun
  2. Terör Devleti İsrail
  3. İsrail Terörü
  4. Filistin
  5. Kudüs
  6. Kudüs TV Genel Yayın Yönetmeni
  7. Mescid-i Aksa
  8. İslam Alemi
  9. ABD
  10. AB
  11. BM
  12. Kudüs İttifakı
  13. Dünya Siyasi Partiler Kudüs İttifakı

YORUM YAZ

  • Malatya Malatya 1 sa önce
    Ne zaman müslümanlar olarak birleşir akıllanırsak o zaman bu siyonistler kaçacak yer arar

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

TİM Başkanı Gülle: “İhracat çifte bayram yaptırdı”
  1. TİM Başkanı Gülle: “İhracat çifte..
  2. Trafikte bayram tedbirleri arttı
  3. Vali Mustafa Masatlı, Köprülü..
  4. İkiyüzlü laikçiler
  5. Almanya'dan Sudan açıklaması
  6. Antalya’da bayramda zirvede kar,..
  7. Amasya'da inşaat alanındaki çukura..
  8. 'Erdoğan’ı devirmek için Amerikancı..
  9. Canpolat’tan Ramazan Bayramı mesajı
  10. YTB’den dünyanın dört bir yanında..
  11. Samsun ekonomisi her zaman kazanmalı!
  12. "İran için kriter ekonomik savaşın..
  13. Bu adamın normal golü yok! İbrahimovic..
  14. İçişleri Bakanlığından mayıs ayı..
  15. Kabil'de bombalı saldırı: 5 ölü
  16. Amasya lise taban puanları 2019 Amasya..
  17. Bayramda PTT açık mı?
  18. Bakan Soylu açıkladı! Yarı yarıya düştü
  19. Canpolat park bahçe personelleri ile..
  20. Canpolat mahalle temsilcileriyle iftar..
  21. Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’in..
  22. Bakanlık bayramda hastanede tedavi..
  23. Fırsatçılara meydan vermeyin! Turizm..
  24. Açıköğretim Lisesi üçüncü dönem..
  25. Derin Tarih dergisinden Mısıroğlu’na..
  26. Van’da bayram hareketliliği
  27. Zonguldak’ta alacak-verecek kavgası: 1..
  28. Milletvekilleri Kale ilçesinde iftar..
  29. 'SP'li kardeşim!..RP ve Fazilet'i..
  30. Sudan'da gösterilere müdahalede ölü..
İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'

Günün Karikatürü

1 Haziran 2019
Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular