Siyonist İsrail’e büyük şok! HAMAS, tüm dünyanın gözü önünde bunu yaptı

Abdullah Kavan, uzun yıllardır ABD’nin desteğiyle Siyonist israil’e giydirilen “yenilgisizlik gömleği”nin artık tamamıyla yırtıldığına dikkat çekti. “İsrail kendi prestijini kurtarmak için ne kadar katliam yapsa da kendi gömleğini tamir edemiyor. HAMAS ve Gazzeliler Siyonist israil’e giydirilmiş yenilgisizlik gömleğini tüm dünyanın gözü önünde paramparça ettiler” diyen Kavan, Doğruhaber gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

“Uzun yıllardır ABD’nin desteğiyle Siyonist israil’e giydirilen “yenilgisizlik gömleği” tamamıyla yırtılmıştır. İsrail kendi prestijini kurtarmak için ne kadar katliam yapsa da kendi gömleğini tamir edemiyor. HAMAS ve Gazzeliler Siyonist israil’e giydirilmiş yenilgisizlik gömleğini tüm dünyanın gözü önünde paramparça ettiler. Gazze’de taş üstüne taş kalmasa da girdikleri Refah bölgesinde bir milyon insanı katletseler de kendi prestiji olan gömleklerini bu saatten sonra kurtaramazlar. Peki, Siyonist israil’e hangi gömlek giydirilmişti bir hatırlayalım:

Yıl 1967… 6 gün savaşı olarak bilinen meşhur Arap-israil savaşı… Bu savaşta kimler vardı? Arapların lideri olarak kabul edilen Mısır başta olmak üzere Suriye, Ürdün ve onları ordularıyla destekleyen Suudi Arabistan, Irak, Cezayir, Fas ve Tunus vardı. Bu hesaplamaya göre sekiz Arap devleti birleşmiş ve Siyonist israil’e karşı savaş hazırlığı yapmıştılar. Bu Arap ülkelerinden sadece Mısır’ın uçakları 450 tane hazırlanmıştı. Bunun yanında 1000 tank, 1200 zırhlı araç, binlerce top makinaları ve 160 bin askeri olan bir ordu hazırlanmıştı. Aynı şekilde Suriye, 75 bin asker, Ürdün 55 bin askerlik ordusuyla destek veriyordu. Diğer devletlerin silahlarını ve askeri desteğini saymıyorum.

Peki, ne oldu? Siyonist israil 6 gün içerisinde hepsini yenmişti. Hatta Mısır’ın uçaklarını havalanmadan hepsini yerde imha etmişti. Ve 6 gün içerisinde bu devletlere karşı topraklarını üç kat artırmıştı… Aslında ABD’nin Siyonist israil’e giydirmek istediği gömlek tam da buydu. Onun “yenilgisiz” olduğunu Arap devletlerine kabul ettirmek istiyordu. Ve 6 gün savaşıyla da bunu tüm Arap ülkelerine kabul ettirdi. Bu gömlek hem ABD hem de Siyonist israil’e altın değerindeydi. Ve yıllardır bu gömlekle Arap ülkelerini dizayn ettiler. ABD, Siyonist israil’i bir kılıç olarak onlara karşı kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fakat 7 Ekim 2023 tarihinde ABD için altın değerindeki Siyonist israil gömleği, HAMAS tarafından Aksa Tufanıyla parçalandı. Onların merkezine kadar giderek askerlerini esir etti. Ve küçücük bir yer olan Gazze’nin mücahitleri yedi aydır onların yenilgisizlik gömleğini delik deşik etti. 17 yıldır ambargo altında bulunan Gazze’deki mücahitler tüm dünyanın gözü önünde yüzlerce tanklarını havaya uçurdu. Netanyahu, fıttırmasına rağmen tek bir esiri geri alamadı. Tek bir şartını HAMAS’a kabul ettiremedi. Ve kalıcı olarak Gazze’nin tek bir karış toprağını alamadılar. Yaptıkları tek şey, Gazze’yi havadan bombalamaktır. Bu da korkakların savaşıdır. Yani yıllardır süper güç olarak hafızalara kazınan Siyonist israil’in kocaman bir sıfır olduğu anlaşılmıştır.

Şimdi 1967’deki altı gün savaşı ve “Aksa Tufanını” karşılaştırdığımızda yüz yıla yakındır Siyonist israil’e giydirilmiş yenilgisizlik gömleğinin paramparça olduğunu görüyoruz. Gazze, Siyonist israil’in boğazına saplanmış ve bir türlü yutamadığı bir lokmaya dönüşmüştür. Yani örümceğin evi konumunda olan Siyonist israil’in “yenilgisizlik gömleği” HAMAS tarafından paramparça edilmiştir. Tüm devletler artık bu gözle Siyonist israil’e bakacaktır.”