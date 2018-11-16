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Siyonist İsrail'e büyük jest!

Terör devleti İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgalini şiddetle kınayan BM'ye ABD'nin karşı çıkacağı öğrenildi. Donald Trump, söz konusu olayda İsrail'in yanında olacak.

16 Kasım 2018 Cuma 15:25
Siyonist İsrail'e büyük jest!

Teröristleri beslemekten geri kalmayan ABD, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgalini kınayan BM Genel Kurulu kararına bu yıl karşı çıkacağını duyurdu.

ABD önceki senelerde çekimser kaldığı İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgalini kınayan BM Genel Kurulu kararına bu yıl karşı çıkacağını duyurdu.

"BM Genel Kurulu'ndaki oylama bugün"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, yazılı bir açıklama yaparak bugün BM Genel Kurulu'nda oylanacak ''İşgal Altındaki Golan'' kararına çekimser oy kullanmak yerine karşı çıkacaklarını belirtti.

Haley, ABD'nin çekimser tutumunu değiştirmesine gerekçe olarak ise ''İsrail'e karşı ön yargı ve Golan Tepeleri sınırındaki askeri hareketliliği'' gösterdi.

"BM kararı artık anlamsız ve İsrail'e karşı ön yargılı"

BM kararının ''artık anlamsız ve İsrail'e karşı ön yargılı'' olduğunu ve tarafları barış anlaşmasına yaklaştırmayacağını savunan Haley, ''ABD, BM'nin her yıl oylanan işe yaramaz Golan Tepeleri kararında artık çekimser kalmayacak ve hayır oyu kullanacak.'' ifadesine yer verdi.

İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgalini kınayan BM Genel Kurulu kararı, İsral'in Golan'daki bütün eylemlerini uluslararası hukukun ihlali ve geçersiz olarak tanımlıyor.

 

 

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 15:25
  1. ABD
  2. Trump
  3. İsrail

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