Siyonist İsrail'den kalleş saldırı! Şehit sayısı yükseldi

Siyonist İsrail, Gazze'de yine sivilleri hedef aldı. Dün akşamdan bu yana Gazze'ye hava saldırısı düzenleyen Siyonist İsrail, binaya saldırdı.

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da teravih namazı kılan Filistinlilere saldıran Siyonist güçleri, dün sabah yine Mescid-i Aksa'ya baskın yapmıştı. Mescid-i Aksa'yı savaş alanına çeviren Siyonist İsrail güçleri Filistinlilere, plastik mermi, gaz ve ses bombaları ile saldırmıştı. Akşam saatlerinde de Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere saldıran Siyonist İsrail güçleri toplam 612 Filistinliyi yaraladı.

Gece yarısında Gazze'ye operasyon düzenleyen Siyonist İsrail, yerleşim yerlerini hedef aldı. 103 Filistinlinin yaralandığı saldırılarda 9'u çocuk 24 Filistinlinin şehit olmuştu.

Gazze'nin batısındaki bir evi bombalayan ve biri kadın birisi ise engelli 3 kişiyi şehit eden Siyonist İsrail, bu kez Gazze'de sivillere ait bir binayı hedef aldı. Saldırının ardından toplam şehit sayısı 25'e yükseldi. 115 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.