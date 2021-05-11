  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İsrail savaş uçakları Gazze’ye saldırdı! 2 ölü
Antalya'da uyuşturucu operasyonu
Hakkari'de İsrail’e protesto
Türkiye sınırında askerlik yapıyordu! Yavru Miçotakis terhis oldu
Dünya Siyonist İsrail'den kalleş saldırı! Şehit sayısı yükseldi
Dünya

Siyonist İsrail'den kalleş saldırı! Şehit sayısı yükseldi

Masum Filistin halkına yönelik saldırılarını sürdüren siyonist İsrail güçleri Gazze'de bir binayı vurdu. Saldırının ardından toplam şehit sayısı 25'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 14:42:00 -
Siyonist İsrail'den kalleş saldırı! Şehit sayısı yükseldi

Siyonist İsrail, Gazze'de yine sivilleri hedef aldı. Dün akşamdan bu yana Gazze'ye hava saldırısı düzenleyen Siyonist İsrail, binaya saldırdı.

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da teravih namazı kılan Filistinlilere saldıran Siyonist güçleri, dün sabah yine Mescid-i Aksa'ya baskın yapmıştı. Mescid-i Aksa'yı savaş alanına çeviren Siyonist İsrail güçleri Filistinlilere, plastik mermi, gaz ve ses bombaları ile saldırmıştı. Akşam saatlerinde de Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere saldıran Siyonist İsrail güçleri toplam 612 Filistinliyi yaraladı.

Gece yarısında Gazze'ye operasyon düzenleyen Siyonist İsrail, yerleşim yerlerini hedef aldı. 103 Filistinlinin yaralandığı saldırılarda 9'u çocuk 24 Filistinlinin şehit olmuştu.

Gazze'nin batısındaki bir evi bombalayan ve biri kadın birisi ise engelli 3 kişiyi şehit eden Siyonist İsrail, bu kez Gazze'de sivillere ait bir binayı hedef aldı. Saldırının ardından toplam şehit sayısı 25'e yükseldi. 115 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hamas karşılık verince radikal Yahudiler çil yavrusu gibi dağıldı
Dünya

Hamas karşılık verince radikal Yahudiler çil yavrusu gibi dağıldı

Terör devletinin Filistinlilere yönelik zulmüne roketle karşılık veren Hamas aşırı uçtaki Yahudilerin aklını aldı. Doğu Kudüs'te kutlama yap..
Ahmet Hakan Ali Babacan’a fena çattı: Tam bir sallama bu!
Siyaset

Ahmet Hakan Ali Babacan’a fena çattı: Tam bir sallama bu!

Gazeteci Ahmet Hakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "2018'de Abdullah Gül ortak aday olsa kazanıyordu" açıklamasını "Madem salla..
İdlib'de Türk askerine hain saldırı! Şehit ve yaralılar var
Gündem

İdlib'de Türk askerine hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından verilen bilgiye göre, İdlib'de Türk konvoyuna yapılan saldırı sonucu 1 askerimiz şehit oldu, 4 aske..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay