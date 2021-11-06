  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Perinçek'ten bomba iddia: ABD Kılıçdaroğlu'nu harcadı İmamoğlu'nu kullanacak

Arkasına Nutuk'u koyup, parmak sallayarak özür diledi! Türkkan'dan özür mesajı!

İYİ Parti'de beklenen istifa! Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'dan flaş hamle

'Büyük rezalet' diyerek tepki gösterdi: İşte Kılıçdaroğlu'nun maşa olduğunun belgesi

Abdüllatif Şener yine zıvadan çıktı! "Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan daha imanlı"

Üçok’tan ABD’li o isme tepki: Be Allahsız, bizim ürettiğimiz dronlar mı battı?

Kılıçdaroğlu'ndan yeni tehdit: İhaleyi alan olursa çok ağır bedeller öder!

Abdurrahman Dilipak sordu: Hafız mı ateist mi Ehli Beyt'ten mi?

İhsan Şenocak Hoca, Efendimiz'in (SAV) hayatını anlatarak uyardı!

Dr. Fayiz Ebu Şemmale yazdı: 'Filistinliler işgalcinin gölgesinde yaşamayı kabul ederlerse ne olur?'
Dünya Siyonist İsrail’den Filistinlilere ‘Cuma namazı’ engeli
Dünya

Siyonist İsrail’den Filistinlilere ‘Cuma namazı’ engeli

Siyonist İsrail’in Filistin’de tüm dünyanın gözleri önünde süren zulmü her geçen gün yeni boyut kazanıyor. İsrail güçleri, bu Cuma günü de Mescidi Aksa’ya Cuma namazı kılmak için gelen Filistinlileri engelledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 11:24:00 -
Siyonist İsrail’den Filistinlilere ‘Cuma namazı’ engeli

Yeni Akit  Ankara

Siyonist İsrail’in Filistin’de tüm dünyanın gözleri önünde süren zulmü her geçen gün yeni boyut kazanıyor. İsrail güçleri, bu Cuma günü de Mescidi Aksa’ya Cuma namazı kılmak için gelen Filistinlilere engel oldu. Siyonist İsrail’in işgal polisi, Mescidi Aksa'da Cuma namazı kılmak için gelen Batı Şeria sakinlerini engelleyerek, onları Hizma kontrol noktasına sevk etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den Türkiye açıklaması: Tehdit...
Dünya

ABD'den Türkiye açıklaması: Tehdit...

ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Dedeağaç'taki askeri hareketliliğin Türkiye için bir tehdit oluşturmadığını açıkladı...
İYİ Partili Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi konuştu!
Gündem

İYİ Partili Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi konuştu!

Bingöl'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın küfür ettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren, “Evet gerçekten bana hakaret, küfürler eden ..
Yöresel Gastronomi Merkezi ve Kadının İstihdamının Artırılması Projesi
Kadın - Aile

Yöresel Gastronomi Merkezi ve Kadının İstihdamının Artırılması Projesi

Ordu’ya kazandırılacak olan 2 buçuk milyon liralık 2 adet projenin imza töreni gerçekleşti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay