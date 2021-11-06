Siyonist İsrail’den Filistinlilere ‘Cuma namazı’ engeli

Yeni Akit Ankara

Siyonist İsrail’in Filistin’de tüm dünyanın gözleri önünde süren zulmü her geçen gün yeni boyut kazanıyor. İsrail güçleri, bu Cuma günü de Mescidi Aksa’ya Cuma namazı kılmak için gelen Filistinlilere engel oldu. Siyonist İsrail’in işgal polisi, Mescidi Aksa'da Cuma namazı kılmak için gelen Batı Şeria sakinlerini engelleyerek, onları Hizma kontrol noktasına sevk etti.