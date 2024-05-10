Siyonist İsrail, Refah’ı da yok etme niyetinde

Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bengin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistinlileri bölgeden çıkarma ve Gazze'yi yaşanmaz hale getirme planlarını uygulamaya devam ettiğini belirtti. Netanyahu'nun bir yandan soykırım yaparken, diğer yandan da ateşkes müzakerelerini yürütmeye devam etmesini “utanmazlık” olarak nitelendiren Bengin, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Hamas “ateşkese varım” dedi. İsrail saldırdı… Kimine göre pazarlıkta el yükseltme hesabı, kimine göre de baskılarla Netanyahu yumuşasa dahi ortakları asla yanaşmıyor. Öyle ya da böyle an itibarıyla pozisyon değişikliği yok. Netanyahu Gazze’yi, bölgeyi hepten Filistinsizleştirme planını uygulamaya devam ediyor… Dünyanın gözü önünde aylardır yaptığı gibi Refah’ı da taş üstünde taş bırakmayacak şekilde insanlarla birlikte yok etmek niyetinde. Katliam yapıyor, suları, toprağı kirletiyor, bölgeyi yaşanmaz hale getiriyor. Gazze Şeridi’ndeki insani durumu daha da kötüleştirmeyi amaçlıyor. Niyesi belli. Refah bölgesinin kuzeyinde, Mevasi’de ve Han Yunus güneyinde inşa edilen çadır kentlere Filistinlileri gitmeye zorluyor. “Bakın orası güvenli, hem yiyecek, içecek su da var” diyerek. Tabii en baştan beri dile getirdiği, “Burada Hamas’ı sıkıştırdım onlarla mücadele edip rehineleri kurtarmam lazım” palavrasıyla... Malum 7 Ekim’den bu yana yaptığı her katliama gerekçe olarak bunu öne sürdü. Hastaneleri, kendi ülkelerinde mülteci konumuna düşürdüğü çoluk, çocuk Filistinli sivillerin sığındığı BM bayrağı dalgalanan kampları, camileri, kiliseleri bombaladı, yerle bir etti, 40 bine yakın insanı katletti. Yakaladığı tek bir Hamaslı kurtardığı tek bir rehine yok. İnsanların vicdanları, aklıyla dalga geçerek soykırım yaptı, yapıyor açıkçası… Ama bir yandan da ateşkes müzakerelerini yürütüyor, sanki öyle bir niyeti varmış gibi görünüyor hiç utanmadan... (…)”



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