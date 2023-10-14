Siyonist İsrail Nazilerden beter

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Kural tanımaz İsrail dünyanın gözleri önünde savaş suçu işliyor. 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyasının yaptığı zulmü kullanıp, kendilerini acındırarak İsrail’i kuran Siyonistler, devlet sahibi olduktan sonra Filistinli mazlumlara yaptıklarıyla Nazileri bile geride bıraktı. BM, sivil saldırıları ve yıkıcı etkileri olacak hukuka aykırı ablukanın daha da sıkılaştırılmasını kınayarak, İsrail’in sivilleri bombalaması ve ayrım gözetmeksizin öldürmesinin bir ‘savaş suçu’ olduğunu açıkladı.

ÇAĞIMIZIN ‘BELHÜM ADAL’LARI

Akit aracılığıyla İsrail’e tepkisini dile getiren AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, şunları söyledi: “Bu coğrafyada Cenab-ı Hakk’ın göndermiş olduğu Kur’an-ı Kerim’de lanetlediği kavim olan İsrailoğullarının, asırlık bir insanlık dışı uygulamalar var. Her şey ortada. İsrail’in anlayacağı bir tek dil vardır o da değnektir, sopadır. Onların sözde bakanları Filistinlileri ‘hayvan’ diye tabir ediyor. Esasen biz öyle görüyoruz onları. Çünkü Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de insanlıktan çıkanları, insanlık dışı davranışlar sergileyenler için ‘Belhüm adal’ diyor. Hayvandan da aşağı oluyor. Onların anlayacağı tek bir şey vardır, o da sopadır. Sopa cennetten çıkma diye bir tabir vardır. Eğer Ümmeti Muhammed ve aklı başında Hıristiyanlar dahil insanlık birleşip, eline değneği alabilirse bu problem bir saat içinde biter. İnşallah Siyonist İsrail’in sonu gelmiştir.”

İSRAİL YARGILANMALIDIR

Uluslararası Hukukçular Birliği Kurucu Üyesi Avukat Mehmet Sarı da, şunları dile getirdi: “Filistin’e karşı uygulanan bu sistematik insan hakları suçu boyutundaki saldırılar, uluslararası hukuk bağlamında hem devlet olarak İsrail’i hem de bu suça katılan İsrail yetkilileri ve askerleri açısından sorumluluk doğurmaktadır. Çünkü yapılanlar meşru müdafaa sınırları aşılmak suretiyle toplu bir katliama dönüşmüştür. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin bu yöndeki kararları açıktır. Srebrenitza Kararı, Mavi Marmara Kararı ortadadır. İsrail ve sorumlular yargılanmalı.”

ABD İNSANLIK SUÇUNA ÇANAK TUTUYOR

Yeniden Refah Partisi hukukçularından Avukat Ali Kaan Kılıçoğlu ise, şunları ifade etti: “Uluslararası hukuk normlarına göre savaşlar gerçekleşirken uyulması gereken kurallar vardır. İsrail bugün Filistin’de yasaklı silahları kullanarak soykırım suçu işlemektedir. Bununla birlikte Gazze’yi ablukaya alarak insani yardım gelmesini engellemektedir. Bırakalım savaş suçunu, soykırım suçunu; İsrail, yüzyılın insanlık suçunu işliyor, ABD buna çanak tutuyor, geri kalan devletlerse cılız tepkiler gösteriyor. Bugün Filistin’e karşı insanlık suçu işleyen İsrail yarın bu suçu bizlere karşı da işleyebilir.”

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