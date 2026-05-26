Siyonist İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’nı vurdu: 5 şehit

İsrail, Gazze saldırılarını sürdürüyor. Gazze’de sağlık yetkilileri, Gazze Şeridi’nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı’na düzenlenen saldırıda 5 Filistinlinin hava saldırısında öldüğünü, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim’de varılan Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının 904’e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 777’ye yükseldiği, yaralı sayısının da 2 bin 713’e ulaştığı açıklanmıştı. Ayrıca, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 797’ye, toplam yaralı sayısının da 172 bin 821’e ulaştığı aktarıldı.