  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yabancılardan flaş Türkiye kararı! O adım sonrası hemen harekete geçtiler

ABD ordusu dağılıyor! 94 asker daha intihar etti

Rusya’dan flaş Hakan Fidan iddiası! Tüm dünyaya böyle duyurdular

Robot Sophia, Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı çıktı! 'Kendisiyle çalışmak isterim'

Libya'yı karıştıran Necla el-Menguş için dünyayı ayağa kaldıran Türkiye iddiası! Duyan şok olacak

En düşük emekli aylığı 15 bin liraya mı çıkıyor! Flaş açıklama az önce geldi

Gram altında agresif yükseliş başlıyor! İslam Memiş dolar ve altın için de...

Akşener'in teklifine Cumhur İttifakı ne diyecek? AK Parti’nin kritik isminden flaş açıklama

Teksas'a dönen Çeşme'de Emniyet ve Jandarma'dan ortak operasyon

Yer: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı! Rezil görüntü
Gündem Siyonist İsrail, 172 Filistinli'yi öldürdü
Gündem

Siyonist İsrail, 172 Filistinli'yi öldürdü

Yeniakit Publisher
2023-08-28 18:43:00 -
Siyonist İsrail, 172 Filistinli'yi öldürdü

Siyonist İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulüm her yıl şiddetini artırarak devam ediyor.

KUDÜS
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun yıl başından bu yana 172 Filistinliyi öldürdüğünü ve bu rakamın geçen yıl öldürülen Filistinlilerin sayısını geçtiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Filistin hakkında hazırladığı iki haftada bir çıkan raporunu yayımladı.

Raporda, İsrail güçlerinin 2023’ün başından bu yana 172 Filistinliyi öldürdüğü, bu rakamın geçen yılın tamamında öldürülen Filistinlilerin sayısını aştığı belirtildi.

OCHA'nın raporunda, 2022 yılının tamamında 155 Filistinlinin İsrail güçlerince öldürüldüğü hatırlatıldı.

Geçen yılın, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 2005'ten bu yana en çok Filistinlinin öldürüldüğü yıl olarak kayda geçtiği raporda ifade edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail güçlerinin yıl başından bu yana Batı Şeria'da 7 bin 372 Filistinliyi yaraladığı belirtilen raporda, söz konusu güçlerin işgal altındaki Filistin toprakları Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da 780 evi yıktığı kaydedildi.

Raporda, İsrail makamlarının, 2010'dan bu yana Batı Şeria'nın "C" bölgesi ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle 22 okulun yıkılması veya el konulmasına ilişkin 41 kararı uyguladığı ifade edildi.

Öte yandan, İsrail tarafından OCHA raporuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23