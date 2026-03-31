Siyonist işgalin kalleş yüzü bir kez daha görüldü: Türkiye'den Lübnan'daki BM askerlerine yönelik saldırıya sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’da Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) bünyesinde görev yapan Endonezyalı barış gücü personeline yönelik saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, saldırı sonucu üç Endonezyalı barış gücü mensubunun hayatını kaybettiği, çok sayıda görevlinin yaralandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verdi:

"UNIFIL bünyesinde görev yapan Endonezyalı üç barış gücü mensubunun hayatını kaybetmesi ve çok sayıda görevlinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıları kınıyor, Endonezya Hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. BM kurumlarına ve BM barış gücü personeline yapılan bu saldırılar uluslararası hukukun ağır ihlalini teşkil etmektedir. Söz konusu saldırıların faillerinin adalet önünde hesap vermesi sağlanmalıdır. İsrail’in Lübnan’daki işgali bölgemizde savaşın yayılmasına ve istikrarsızlığın daha da derinleşmesine yol açmaktadır. İsrail yayılmacılığının, saldırganlığının ve işgalinin sona erdirilmesi için uluslararası topluma çağrımızı yineliyoruz."