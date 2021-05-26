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Gündem Siyonist işgalcilere Antalya'da tepkiler sürüyor
Gündem

Siyonist işgalcilere Antalya'da tepkiler sürüyor

​Siyonist işgal rejiminin Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırılara Antalya'dan tepkiler devam ediyor. Birçok STK, düzenlediği kitlesel basın açıklamasıyla Filistin'e destek verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 02:16:00 -
Siyonist işgalcilere Antalya'da tepkiler sürüyor

İşgal rejiminin barbar saldırıları nedeniyle Filistin genelinde 150 milyon doların üzerinde maddi hasarın olduğun tahmin ediliyor. İşgal rejiminin işgal altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti. Terörist işgalcilerin barbar saldırıları sonucu 66'sı çocuk, 39'u kadın 254 Filistinli şehid olmuş, binlerce kişi yaralanmış, 120 binden fazla kişi de yerinden yurdundan olmuştu.

Antalya Kudüs Platformu tarafından Yavuz Özcan Parkı'nda düzenlenen kitlesel basın açıklaması, Mesut Çetme Hocanın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

"Yapılan ateşkes siyonist tarihi açısından zirveden geriye dönüşün başlangıcı anlamına gelmektedir"

Basın açıklamasını okuyan platformun sözcüsü Mehmet Yıldırım, işgalci rejiminin, 21 Mayıs'ta tek taraflı olarak ateşkes ilan ettiğini hatırlatarak, "Bu durum Filistin için bir zaferdir. Lakin Siyonistler bu hezimetini örtmek için Mescid-i Aksa işgalleri yapmakta, siyonist sivillerin mscidimizi pis ayaklarıyla çiğnemelerine izin vermekte, teşvik etmektedir. Fakat her ne yaparsa yapsın, israil bu hezimetin altından kalkamayacaktır. Çünkü Filistin gençleri en cesur duruşlarını göstererek bütün Batı Şeria'da yeni bir intifada başlatmışlar. israil asker ve polislerinin elini kolunu bağlamışlardır. israil silahlı kuvvetleri aciz kalmıştır. En sonunda Biden'i aracı tutmak zorunda kalmışlar. Gazze tarafının ateşkesini beklemeden kendileri ateşi sonlandırmışlardır. Bu durum israil tarihi açısından zirveden geriye dönüşün başlangıcı anlamına gelmektedir." dedi.

"Her Müslüman fert ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı korumakla görevlidir"

Her Müslüman ferdin Mescid-i Aksa'yı savunmakla mükellef olduğunu belirten Yıldırım, şunları söyledi:

Birincisi Mescid-i Aksa'nin tek sorumlusu Filistinli kardeşlerimiz değil, kendisine Müslümanım diyen her ferttir. Filistinli kardeşlerimiz mücadele ederlerken, kendi sorumluluklarını yerine getirmekte olup, bizim yükümüzü hafifletmektedirler. Fakat bu bizi vebalden kurtaramaz. Her Müslüman fert ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı korumakla görevlidir. İkincisi Filistin'de mücadele veren kardeşlerimizin cesaret ve motivasyona ihtiyacı vardır. Türkiye halkının arkalarında olduğunu bilmeleri kardeşlerimizi ciddi şekilde teşvik etmektedir. Sorunları sayısal değil, nitelikseldir. Gerekli birlikteliği ve organizeyi sağladıkları takdirde neler yapabileceklerini kendileri de görmüşlerdir. Buradan da geriye dönüş yoktur. Üçüncüsü israil ilk defa medyada da yenilmiştir. Artık numaradan tiyatro görüntülerine dünya inanmamıştır. Halbuki Filistinli kardeşlerimizin mücadeleleri tamamen gerçek ve acı ile doludur, dünya da bunu görmektedir. Dördüncüsü biz bu eylemi niçin yapıyoruz sorusuna karşı diyoruz ki; Antalya Türkiye'nin diğer illerinden farklı bir yönü var, bir turizm şehri. Böyle bir şehirden böyle bir tepkinin çıkması israilliler nazarında hatta dünya nazarında önemsenecektir. Antalya'nın böylesine güçlü bir ses vermesi dikkatleri çekecektir. Antalya herhangi bir ilimiz gibi değildir, yani buradan verilen ses önemlidir diyoruz. Beşincisi ve en önemlisi, siyonistlere ve Filistinli kardeşlerimize herhangi bir katkımız olmadığını düşünelim, en azından Antalya'daki 66 sivil toplum kuruluşunun ilk defa bu kadar büyük bir sayıyla bir araya gelişleri başlı başına bir olaydır.

Basın açıklaması, Antalya Müftü Yardımcısı Osman Demirel'in yaptığı dua ile son buldu.

 

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