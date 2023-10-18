Siyonist işgalci mertçe savaşmaz

2006’da Hizbullah’a karşı aldığı yenilgiyi unutamayan İsrail, Hamas’ın Gazze’de kullandığı tünellerden çıkamamaktan korkuyor. Stratejistlerce Binyamin Netanyahu ve ekibinin kara savaşına girerek büyük kayıplar vereceğinin farkında olduğuna işaret ediliyor. Tecrübeli komutanlarca da “İsrail kara harekâtı yapmaya cüret edemez”, “Siyonist rejim korkak olup askerlerini Gazze’ye sokamaz”, “Netanyahu’nun ordusu bileğinin hakkıyla mücadele edemez ancak havadan ve denizden vurur” deniliyor.

Batı'nın karizması çizildi

Emekli Kıdemli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğlulları, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada, İsrail’in kara harekâtına cesaret edemeyeceğini vurguladı. Hacımustafaoğulları, şunları belirtti: “İsrail kendisini büyük yıkımla karşı karşıya kalacağından, Batı’nın aleyhine olacağından kara harekâtına girişmeyecektir. Şu anda İsrail ile Aksa Tufanı’nı başlatan Hamas’ın yürüttüğü bir mücadele var. İsrail’in karşısında Hamas dimdik durmaktadır. Filistin’in sözde Devlet Başkanı Mahmut Abbas da İsrail’in yanında konumlanmaktadır. Netanyahu’nun barbarlıklarına ses etmemektedir. Abbas, Filistin halkının ardında yer almamakta ve durumdan yararlanmaya çalışmaktadır. Şu hakikat ki, Gazze İsrail değil, haçlı saldırısına maruz kalmaktadır. Bu saldırı da püskürtülecektir. Hamas öyle küçümsenecek bir güç değil. Siyonist rejime en büyük darbeyi indirdi. İsrail ve Batı’nın karizmasını çizdi. Hamas, Siyonist rejimin -olsa da olmasa da- kara harekâtına karşı da hazırlıklı. İsrail harekât başlattığı takdirde beklemediği bir mücadeleyi görecek, büyük kayıplar verecektir. Tabii Netanyahu yönetimi bir taraftan ‘Savaştayız’ demekte bir taraftan da Hamas’ın terör örgütü olduğunu iddia etmektedir. Burada çelişki var. Bir devlet terör örgütüyle savaşa girer mi? Girmez. En nihayetinde İsrail bir kara harekâtına tevessül edemeyecektir. Savaşın devamında azim ve irade önemlidir. Hamas’ta azim ve irade giderek güçlenmektedir. Ama İsrail ordusu ile halkında savaşa devam azim ve iradesi yoktur. İsrail ordusu Netanyahu’nun yanında değildir, moralsizdir. Böyle moralsiz ordu kara harekâtı yapacak düzeyde değildir. Siyonist rejim bir bahane bulacak, “Kara harekâtına gerek olmadığını düşündük’ diyecektir. Zira İsrail ordusunda hezimet korkusu hakimdir. Tabii Gazze’yi havadan ve denizden bombalamak netice vermez. ‘Zafer süngünün ucundadır’ sözü haklıdır. Bir yere karadan girmedikçe zafer elde edilmez. İsrail için de vaziyet öyle. Şu anda Gazze’yi namertçe vuruyor ama bölgeye karadan giremiyor, giremeyecek.”

Netanyahu daha da zayıflar

Emekli Albay Ersan Ergür de şunları dile getirdi: “İsrail Gazze’yi havadan hallaç pamuğuna çevirmeden, yerle bir etmeden kara harekâtına başlamaz aksi takdirde büyük kayıplar verir. Şu muhakkak ki Netanyahu siyasi anlamda zayıfladı. Ordu büyük kayıp verdiği takdirde Netanyahu’nun İsrail halkının tepkisini çekeceği ortada. Bu nedenle Netanyahu kara birliklerini Gazze’ye sokmamak için imkânlarını zorlayacak.

Amaç Gazze'yi tahrip etmek

Tabii İsrail en kuzeyi boşaltıyor. Burayı boşaltma nedeni bölgede Hamas’ın varlığıdır. Bir de kuzeyden yönelmediğinde 3 cephede savaş vereceğini bilmesidir. Kuzeyden yöneldiğinde konumunu denizi ardına alacağının, konumunu kuvvetlendireceğinin farkında olmasıdır. İsrail dozerleri öne çıkarıp, ‘Kara operasyonu yaptım’ deyip durumu ateşkese götürmeye çalışacaktır. Esasında İsrail’in amacı Gazze’yi tahrip etmek, halkı bölgeden kaçırmak. İsrail Gazze’nin tamamen tahliye edilmesini hedefliyor. Ama buradan halk çıkmayacaktır, direnişe devam edecektir. Yani kara harekâtı olacaktır ama İsrail’in pompaladığı gibi büyük, derinlikli olmayacaktır. Çünkü Netanyahu ve ekibi görüyor ki büyük, derinlikli harekâtın sonuçları ağır olur. İsrail Gazze’yi karadan çok havadan ve denizden vurmayı tercih edecektir çünkü 2006’da karşı karşıya kaldığı yenilgiyi unutamamaktadır. Ancak burada durum aynı değildir. Burası İsrail’in çemberinde olan, lojistik ve mühimmat anlamında yardımların gelemeyeceği noktadır. Tabii İslam ülkeleri diplomatik, siyasi olarak İsrail’i baskı altına alırsa kara harekâtı riskli hâl alacaktır. Hamas ölümüne savaşarak İsrail’i zorlayacaktır.”