Siyonist işgal rejiminin bombardımanında 187 okul hasar gördü

Siyonist işgal rejimi, 10 Mayıs'ta Gazze'ye yönelik başlattığı barbarca saldırılarına karşı direnen Filistinli direniş gruplarının direnişini kırmak için özelikle sivil yerleşim yerlerini bombaladı.

Hastane, okul, cami ve fabrika gibi yerleri barbarca bombalayan işgal rejimi, 11 günde 187 okula zarar verdi.

Coronavirus salgını nedeniyle durma noktasına gelen eğitim-öğretime bir darbe de işgal rejimi tarafından vuruldu.

Ülkedeki gelişmelerle ilgili Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada, işgal rejiminin saldırılarında 77 öğrencinin şehit olduğunu 55'i anaokulu olmak üzere 187 okulun da kullanılmayacak derecede zarar gördüğünü belirtildi.

İşgal rejiminin 10 Mayıs'ta Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli şehit olmuş, bin 948 kişi de yaralanmıştı.