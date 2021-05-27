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Dünya Siyonist işgal rejiminin bombaladığı caminin enkazı önünde namaz kılındı
Dünya

Siyonist işgal rejiminin bombaladığı caminin enkazı önünde namaz kılındı

Terör rejiminin, Gazze Şeridi'ne yönelik düzeldiğini saldırılarda tamamen yıkılan caminin enkazı önünde ezan okunarak saf tutuldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 23:29:00 - 2021-05-27 23:35:24
Siyonist işgal rejiminin bombaladığı caminin enkazı önünde namaz kılındı

Siyonist işgal rejiminin 10 Mayıs'ta Filistin'e yönelik düzenlediği barbar saldırılarında sivil yerleşim yerlerine hedef gözetmeksizin yapılan bombardımanda 4 cami tamamen yıkıldı.

Hastane, okul ve fabrika gibi yerleri barbarca bombalayan işgal rejimi, 11 günde 4 camiye de zarar verdi. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahia'da Kalibo bölgesindeki Nasr Camii de yıkılanlardan biri.

Bir yandan yaralarını sarmaya çalışan Gazzeliler bugün işgal rejimi tarafından bombalanarak yıkılan Nasr Camii'nin enkazı önünde ezan okuyarak saf tuttu. 

 

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