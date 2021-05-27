Siyonist işgal rejiminin bombaladığı caminin enkazı önünde namaz kılındı
Terör rejiminin, Gazze Şeridi'ne yönelik düzeldiğini saldırılarda tamamen yıkılan caminin enkazı önünde ezan okunarak saf tutuldu.
Siyonist işgal rejiminin 10 Mayıs'ta Filistin'e yönelik düzenlediği barbar saldırılarında sivil yerleşim yerlerine hedef gözetmeksizin yapılan bombardımanda 4 cami tamamen yıkıldı.
Hastane, okul ve fabrika gibi yerleri barbarca bombalayan işgal rejimi, 11 günde 4 camiye de zarar verdi. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahia'da Kalibo bölgesindeki Nasr Camii de yıkılanlardan biri.
Bir yandan yaralarını sarmaya çalışan Gazzeliler bugün işgal rejimi tarafından bombalanarak yıkılan Nasr Camii'nin enkazı önünde ezan okuyarak saf tuttu.