Siyonist işgal rejiminin barbar saldırılarında yıkılan binalar havadan görüntüledi

Terör rejiminin Gazze Şeridi'ne 11 gün boyunca düzenlediği barbarca saldırıları meydana gelen büyük yıkımı havadan görüntüleyerek hasarın boyutunu gözler önüne serdi.





Yerel medyanın servis ettiği çekimler Gazze'deki hasar tablosunu daha net ortaya koydu. İşgal rejiminin barbar saldırıları nedeniyle en az 2 bin bina ve 4 cami tamamen yıkıldı, 15 bin bina ise kullanılamaz hale geldi.

Filistin direniş grupları karşısında hezimet yaşayan barbar siyonistler özelikle sivil yerleşim alanları, fabrika, okul ve hastanelerini hedef alarak direnişi kırmaya çalıştılar.





İşgal rejiminin barbar saldırıları nedeniyle Filistin genelinde 150 milyon doların üzerinde maddi hasarın olduğunu tahmin ediliyor.





İşgal rejiminin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.





Terörist işgalcilerin barbar saldırıları sonucu 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli şehit olmuş, binlerce kişi yaralanmış, 120 binden fazla kişi de yerinden yurdundan olmuştu.