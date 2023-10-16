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Dünya Siyonist işgal rejimi, itfaiyecileri hedef aldı
Dünya

Siyonist işgal rejimi, itfaiyecileri hedef aldı

Yeniakit Publisher
2023-10-16 10:35:00 -
Siyonist işgal rejimi, itfaiyecileri hedef aldı

İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından başlatılan "Aksa Tufanı" operasyonunun ardında ablukaya aldığı Gazze'de katliamlar yapan işgal rejimi, yaralıları taşımaya giden kurtarma ekiplerine saldırdı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından başlatılan "Aksa Tufanı" operasyonunun ardında ablukaya aldığı Gazze'de katliamlar yapan işgal rejimi, yaralıları taşımaya giden kurtarma ekiplerine saldırdı.

İşgal rejiminin, Gazze'deki sivil savunma (itfaiye) karargahını bombalaması sonucu 5 kişi şehid olurken, 8 kişi yaralandı.

Soykırım yapmakta uluslararası hukuku hiçe sayan işgal rejimi, sivilleri, hastaneleri, okulları, Pazar yerlerini vurmaya devam ediyor. (İLKHA)

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