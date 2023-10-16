Siyonist işgal rejimi, itfaiyecileri hedef aldı
İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından başlatılan "Aksa Tufanı" operasyonunun ardında ablukaya aldığı Gazze'de katliamlar yapan işgal rejimi, yaralıları taşımaya giden kurtarma ekiplerine saldırdı.
İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından başlatılan "Aksa Tufanı" operasyonunun ardında ablukaya aldığı Gazze'de katliamlar yapan işgal rejimi, yaralıları taşımaya giden kurtarma ekiplerine saldırdı.
İşgal rejiminin, Gazze'deki sivil savunma (itfaiye) karargahını bombalaması sonucu 5 kişi şehid olurken, 8 kişi yaralandı.
Soykırım yapmakta uluslararası hukuku hiçe sayan işgal rejimi, sivilleri, hastaneleri, okulları, Pazar yerlerini vurmaya devam ediyor. (İLKHA)