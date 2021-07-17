Siyonist işgal rejimi Batı Şeria'da 7 ayda 474 binayı yıktı

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) raporunda, işgal rejimince yıkılan söz konusu binalardan 150'sinin bağışçılar tarafından finanse edildiği belirtildi.

Raporda ayrıca yıkımların, onlarca kişinin yerinden edilmesine ve yüzlerce kişinin zarar görmesine neden olduğu kaydedildi.

Uluslararası yasalarda insanlık suçu kabul edilen işgal rejimi yıkımlarının, aralarında 359 çocuğun da bulunduğu 656 kişiyi göçe zorladığı ve yüzlerce kişinin de dolaylı yollardan zarar görmesine neden olduğu ifade edildi.

Rapora göre işgal rejimi, ruhsat almadıkları gerekçesiyle Filistinlilerin evlerini yıkıyor. İşgal rejimi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait çok sayıda evi ve tarım arazilerinde kullanılan barakaları hedef alan yıkımlarına son dönemde hız verdi.