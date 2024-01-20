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Dünya Siyonist Gallant'tan Hizbullah'a savaş mesajı
Dünya

Siyonist Gallant'tan Hizbullah'a savaş mesajı

Yeniakit Publisher
2024-01-20 00:25:00 -
Siyonist Gallant'tan Hizbullah'a savaş mesajı

Gazze'de katliamlara imza atan İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'ı tehdit etti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Güneyde savaş devam ettiği sürece kuzeyde de çatışmalar yaşanacağını kaydederek, "

İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları hız kesmeden devam ederken İsrail'den yeni bir açıklama geldi.

'Gallant, Lübnan sınırındaki birlikleri denetledi'

İsrail Savunma Bakanı Gallant, Lübnan sınırındaki birlikleri denetledi. Bakan Gallant, burada yaptığı açıklamada, "Güneyde savaş devam ettiği sürece kuzeyde de çatışmalar yaşanacak." ifadesini kullandı.

Güç kullanma tehdidi
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​​​​​​​Gallant, Hizbullah'ın bölgedeki İsrail vatandaşlarının güven içinde yaşama hakkına saygı duyduğu bir diplomatik anlaşmaya varılmadığı takdirde "güç kullanarak" güvenliği sağlayacaklarının altını çizdi.

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