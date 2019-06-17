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Siyonist devletten ABD başkanına övgü! İşgalci İsrail oraya Trump'ın adını verdi

Kudüs’ü Siyonist işgal devleti İsrail’in başkenti olarak tanıyan kararının ardından, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri’nin de İsrail tarafından ilhak edilmesinin zamanı geldiğini açıklayan ABD Başkanı Trump, İsrail işgal devletine verdiği hizmetler nedeniyle övgü aldı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:09
Siyonist devletten ABD başkanına övgü! İşgalci İsrail oraya Trump'ın adını verdi

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr 

İsrail işgal devleti, ABD Başkanı Donald Trump’ın verdiği siyasi ve askeri destek nedeniyle övgüde bulundu. Siyonist İsrail, Trump’ın destekleri nedeniyle işgal ettiği Golan Tepeleri’nde yaptığı yerleşim yerine “Trump Heights” (Trump Tepeleri) adını verdi.

Netanyahu: Trump’la gurur duyuyoruz

Siyonist işgal devleti İsrail, işgal altında bulundurduğu Golan Tepeleri’ne inşa edilen bir yerleşim yerine ABD Başkanı Trump’ın onuruna “Trump Heights” (Trump Tepeleri) ismini verdi. Yerleşim yerinin açılış töreninde bir konuşma yapan bebek katili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in kuzeyini güçlü şekilde kontrol edeceklerini belirterek, bu bölgenin Hizbullah ve İran tarafından tehdit edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Netahyahu, “Trump İsrail’in en iyi dostlarından biridir. İsrail dostu Trump’ın adını taşıyan Ramat Trump (Trump Heights) yerleşim yerinin açılışını yapmaktan büyük bir gurur duyuyorum.” dedi.

Trump: İsrail’in adamı olmaktan onur duyuyorum

İşgal altındaki yerleşim yeri açılışında konuşan ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da Trump’ın cesaretini övdü. Friedman, “Tarihe baktığımızda İsrail’e bu denli dstek vermiş ve hizmet etmiş çok az kişi olduğunu görüyoruz. O nedenle Sayın Trump’ın adını buraya vermekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.” dedi. İsrail Büyükelçisi Friedman’ın sözlerine yorumda bulunan ABD Başkanı Donald Trump ise “İsrail’in destekçisi ve hizmetçisi olmaktan onur duyuyorum. Bıraya yatırım yapmayı çok isterdim ama artık emlak işinde değilim.” diye konuştu.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri için Trump ne demişti?

ABD Başkanı Donald Trump, 1967’de Suriye’ye ait olan Golan Tepeleri’nin İsrail işgali altındaki statüsünün değiştirilmesi gerektiğini belirterek, Golan Tepeleri’nin İsrail’in toprağı olarak tanınmasının zamanının geldiğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:09
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