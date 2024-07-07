Siyonist destekçisi Bild Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

EURO 2024'te Almanya'nın bozkurt hazımsızlığı devam ediyor. Türkiye Avusturya maçında attığı golün ardından tribünlere bozkurt selamı veren Merih Demiral'ı hedef alan Alman Bild gazetesi yeni bir skandala daha imza attı.

Bild, millilere destek olmak için Türkiye-Hollanda çeyrek final maçını statta izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nefreti körüklediğini iddia edecek kadar küstah sözlere haberde yer verildi.

"ZATEN KURT DÖVMESİ İLE İNSANLARI DAHA ÖNCE KIŞKIRTMIŞTI"

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen arkasında olduğuna dikkat çeken Bild, Özil için "Zaten kurt dövmesi ile insanları daha önce kışkırtmıştı" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tribünlerde ve caddelerde bozkurt selamı veren binlerce Türk taraftarı hedef alan Alman gazetesi, "Cumartesi günü Olimpiyat Stadı'nda Türk milli marşı yankılanınca yüzlerce Türk taraftar Başkan Erdoğan'ın önünde Bozkurt selamı verdi" dedi.

Gazete, Bayern Münih'in eski yıldızı Hamit Altıntop'un da bozkurt selamını savunmasından rahatsızlık duydu.

"İSRAİL KARŞITI SLOGANLAR ATTILAR"

Bild, taraftarın Bozkurt selamının yanı sıra "Yaşasın Filistin" sloganları da attığına dikkat çekerken "İsrail karşıtı sloganlar attılar" dedi.

ZEIT'TAN SKANDAL HABER

FETÖ firarisi Can Dündar'ın Merih Demiral'ı ve alçak iftiralarla Başkan Erdoğan ile Türkiye'yi hedef aldığı yazıyı yayımlayan Alman Zeit gazetesi de Türk taraftarların Bozkurt selamını hazmedemedi.

Zeit, "Hollanda'ya karşı oynanan maçta binlerce kişi aşırı sağın sembolünü yaptı. Recep Tayyip Erdoğan'a stadyumda Mesut Özil eşlik etti" ifadelerini kullandı.

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