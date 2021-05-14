Siyonist DEBKA: HAMAS ve İslami Cihad israil'in büyük bir kısmına roket fırlattı

Gazze'den atılan roketleri masaya yatıran siyonist istihbaratına yakınlığıyla bilinen DEBKA haber sitesi, “Gazze Şeridi'nden gelen roketler perşembe günü öğlen saatlerinde kuzeydeki Büyük Tel Aviv'den ve güneydeki Beersheba'nın güneyindeki konumlardan büyük bir parçayı vurdu. Negev'deki Eilat ve Bedevi yerleşimlerine giden yolda Rishon Lezion, Herzliya, Kudüs, Lakiş, Aşdod, Askalan, Sderot, Eylot dahil edildi. Ayrıca Hava Kuvvetleri’nin güneydeki Ramon Hava Üssüne saldırmak için bir girişimde bulunuldu. HAMAS ve İslami Cihad, öncekinden daha uzun menzilli daha güçlü roketleri ele geçirdi” yorumunda bulundu.

“HAMAS Sözcüsü'nün, "220 km menzilli yeni geliştirilmiş bir roketimiz var ve israil'in herhangi bir noktasına ulaşabiliriz" açıklamalarına haberine taşıyan DEBKA haber sitesi, “Gazze'nin yöneticileri, israil'in derinliklerine ulaşan ve çok daha güçlü Fajr 5 (askeri kod adı M-75) ve Burkan'ı (A-122) kullanmaya başladılar” başlıklarını kullandı.

DEBKA haber sitesinde yer alan haberler şöyle:

HAMAS ve İslami Cihad, israil'in büyük bir kısmına roket fırlattı. Uluslararası havaalanı olan Ramleh, Aşdod ve kıyıdan iç kısımdaki Şefala bölgesini hedef aldılar. Gazze'nin menzilindeki bir milyondan fazla israilli pazartesi gününden bu yana korunaklı alanlara kapatıldı.

“İlk kez çarşamba gecesi, uzun menzilli ve 333 mm kalibreli bir İran ürünü olan Fajr 5'i çektiler. Bu roket bir ton ağırlığındadır. Savaş başlığı, 90 kg yüksek patlayıcı içeren 175 kg parçalanma savaş başlığı ile doludur. HAMAS'ın roket mühendisleri, Fecr'in menzilini, israil'in kuzeydoğusundaki Celile Denizi kıyısına kadar 170 km'ye çıkarmak için geliştirdi.

Filistinli örgütler sadece roket saldırılarını tırmandırmakla kalmadı, salı günü Eilat-Aşkelon boru hattını hedef alan bir roket, Aşkelon ucuna bir gaz konteyneri ateşe verdiler. İsrail'in Tamar gaz sahasının açık deniz teçhizatına vurmaya çalışıyorlar.

HAMAS liderleri bu ultra ölümcül silah sistemlerini yakında elde etmeyi umuyorlar

Halkın, Filistinlilerin işgal rejimine karşı ölümcül roket kapasitesi hakkında cahil bırakıldığını belirten DEBKA sitesi, “Bu nedenle insanlar, son 24 saatteki en ağır darbelerin bazılarına şaşkınlık ve korku içinde izledi” ifadelerine yer verdi.

IDF (Savunma Kuvvetleri) Sözcüsü Hdal Zilberman ise perşembe günü erken saatlerde IDF'nin HAMAS ve İslami Cihad'ın altyapıya ve son zamanlarda devlet kurumlarına ve bankalarına neden olduğu muazzam zararı dile getirerek, HAMAS'ın roket saldırısının ev sahibi Yezreel Vadisi kadar kuzeydeki büyük bir hava üssü olduğunu dikkat çekti. Bu hedefin ise Gazze Şeridi'ndeki Hamas roketatarlarına 164 km uzaklıkta olduğunu açıkladı.

IDF Sözcüsü Hdal Zilberman, sivillere ve mülklere yönelik doğrudan isabetler ve kayıpların artığını belirterek, “İki günde yedi ölüm ve yaklaşık yüz kişi yaralandı” açıklamasında bulunarak şunları söyledi:

“IDF'nin topluma kaçabileceği kadar az şey söyleyen uzun süredir devam eden halkla ilişkiler taktikleri moral açısından kötü ve modası geçmiş. Ordu, cep telefonlarıyla iletişimi kontrol edemez veya sosyal medyanın söylentilerini engelleyemez. Bilgiye aç, acı çeken, sorumlu bir nüfus için daha açıklayıcı olmak daha iyidir." ifadeleri yer aldı.