Siyonist Coca-Cola o şirketi satacak müşteri bulamadı

Boykot markası Coca-Cola 2 milyar sterlin talep ettiği İngiliz kahve zinciri Costa için alıcı bulamayınca satış sürecini durdurdu.

Sekiz yıl önce neredeyse iki katı fiyata satın aldığı İngiliz kahve zinciri Costa için 2 milyar sterlin talep eden boykot markası Coca-Cola, gelen tekliflerin beklentileri karşılamaması üzerine satış planını en azından şimdilik rafa kaldırdı. Önümüzdeki aylarda yaşanacak CEO değişiminin bu kararı değiştirip değiştirmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Coca-Cola, İngiliz kahve zinciri Costa’yı satma planlarından vazgeçti. Şirketin bu kararı, ABD’li içecek devinin zorlanan kahve zinciri üzerindeki sancılı sahipliğine yeni bir engel olarak değerlendiriliyor.

Müzakerelerin ileri aşamalarında yer alan fonlar arasında, İngiliz süpermarket zinciri Asda’nın sahibi TDR Capital ile Gail’s Bakery ve PizzaExpress’in sahibi Bain Capital bulunuyordu.

Daha önceki haberlerde Coca-Cola’nın Costa için yaklaşık 2 milyar sterlin istediği belirtilmişti. Bu tutar, şirketin 2018’de Whitbread’den Britanya’nın en büyük kahve zincirini satın almak için ödediği 3,9 milyar sterlinin yaklaşık yarısına denk geliyor. TDR ile yapılan görüşmelerde Coca-Cola’nın, zincirde azınlık hissesi tutma seçeneği de değerlendirilmişti.

Süreci yöneten Lazard yatırım bankasının yürüttüğü erken aşamalarda ise Apollo, KKR ve Çinli Luckin Coffee’nin sahibi Centurium Capital gibi diğer özel sermaye fonları da yer aldı.

Britanya ve İrlanda genelinde 2.700’den fazla şubesi bulunan Costa için alıcı arayışının durdurulması kararı, Coca-Cola’nın Operasyon Direktörü Enrique Braun’un önümüzdeki mart ayında CEO James Quincey’nin yerine geçmeye hazırlanmasıyla aynı döneme denk geldi.

Temmuz ayında analistlere Costa’nın Coca-Cola için “beklenen performansı göstermediğini” kabul eden Quincey, CEO’luk görevini bırakmasının ardından şirketin icra kurulu başkanı olacak.