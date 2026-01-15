Termal tesislerde boş yer yok!
Önemli termal kaynaklarıyla dört mevsim misafirlerini ağırlayan, Bursa, Yalova, Kütahya ve Balıkesir'deki termal tesisler, yarıyıl tatilini yüzde 100 dolulukla geçirmeye hazırlanıyor. Ziyaretçilerine özellikle kış mevsimlerinde alternatif tatil imkanı sunan termal turizm merkezlerindeki yarıyıl tatili hazırlıkları tamamlandı. Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Oylat Kaplıcaları, orman içinde doğal güzellikleri, mağarası ve yürüyüş yoluyla yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Oylat Kaplıcaları'nın 85 yıllık yerleşim geçmişinin olduğunu söyledi.