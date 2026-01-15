Termal tesislerde boş yer yok!

İstanbul, Bursa ve Kocaeli'ye 1 saatlik mesafede olduklarını anlatan Topsöğüt, şöyle devam etti:"Daha bir iki hafta önceden yüzde 100 doluluğa ulaştık. Bölgedeki diğer tesislerimiz de dolmaya başladı şu anda. İki haftalık süreç için yüzde 100 doluluğa ulaştık. Gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıklarımızı yaptık. Buranın en güzel özelliklerinden biri kaplıcaların sıcak suyu. Bizim suyumuzun kalitesi çok iyi. Açık termal havuza sahip olmamızın verdiği avantajla misafirlerimizi bekliyoruz. Özellikle kar yağarken insanlar sıcak havuza girip bunun keyfini yaşadığında çok daha mutlu oluyor."