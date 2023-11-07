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Dünya Siyonist Biden'a anket şoku! Trump paramparça etti
Dünya

Siyonist Biden'a anket şoku! Trump paramparça etti

Yeniakit Publisher
2023-11-07 08:20:00 -
Siyonist Biden'a anket şoku! Trump paramparça etti

ABD'de yapılan yeni anket, Başkan Joe Biden'ın, 2020'deki başkanlık seçimlerinde oyların çoğunu aldığı 6 çekişmeli eyaletin 5'inde eski Başkan Donald Trump'ın gerisinde kaldığını ortaya koydu.

New York Times/Siena College anketinde, 2024 ABD başkanlık seçimlerine yaklaşık bir yıl kala, Biden'ın son seçimlerde kazandığı, Pennsylvania, Michigan, Georgia, Nevada ve Arizona eyaletlerinde Trump'ın oylarının önde olduğu belirtildi.

22 Ekim-3 Kasım tarihli ankete göre, Cumhuriyetçi aday adayları arasındaki yarışı açık ara önde götüren Trump'ın, söz konusu eyaletlerde 3 ila 9 puan fark attı.

Anket sonuçlarına göre, Trump, Biden'a, Pennsylvania'da yüzde 48'e 44, Michigan'da yüzde 48'e 43, Arizona'da ise yüzde 49'a 44 üstünlük sağladı.

Trump, 2020 başkanlık yarışında, seçim sonuçlarına hile karıştırdığı gerekçesiyle suçlandığı Georgia eyaletini kapsayan anket sonuçlarına göre de Biden'ı 6 puan farkla (yüzde 49'a 43) geride bıraktı.

Donald Trump'ın Başkan Biden'a en çok fark attığı eyalet ise 9 puan fazla oy aldığı (yüzde 52'ye 41) Nevada oldu.
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Söz konusu eyaletler arasında Biden, Trump'a karşı sadece Wisconsin'de 2 puan farkla (yüzde 47'ye 45) üstünlük sağlayabildi.

Katılımcılar Biden'ın yaşı hakkında endişeli

Ankete katılan Amerikan vatandaşların çoğu, 77 yaşındaki Trump'ı zihinsel açıdan yeterli bulduklarını belirtirken, Biden'ın ilerleyen yaşından "endişe duyduklarını" dile getirdi.

Seçmenlerin yaklaşık yüzde 71'i, Biden'ın "etkili bir başkan olamayacak kadar yaşlı" olduğu konusunda "bir dereceye kadar hemfikir" olduklarını belirtti.

Seçmenlerin yalnızca yüzde 39'u Trump için aynı şeyi söyledi.

Ayrıca, Trump'ın "etkili bir başkan olacak zihinsel keskinliğe" sahip olup olmadığı sorusuna katılımcılar yüzde 52 oranında "evet" cevabı verirken, aynı konuda Biden için bu oran yüzde 35'te kaldı.

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Yorumlar

triumph

aynen asıl trump gelirse iyi bir üçüncü dünya savaşına gireriz. şimdiden vasiyetimi hazırlıyorum

şeyh şamil bu

bize ne? bi diğerine karşı yarışıyor! trump denen hergele de Kudüsü İsrailin başkenti ilan edip tüm büyükelçilikleri oraya toplamadı mı?
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