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Dünya Siyonist barbarlardan Katar ve Refah çağrısı
Dünya

Siyonist barbarlardan Katar ve Refah çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-03-17 05:20:00 -
Siyonist barbarlardan Katar ve Refah çağrısı

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya "İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) derhal Refah’a girmesini ve Hamas yok edilene dek askeri baskıyı artırmasını emretmelidir." çağrısında bulundu.

İsrail heyetinin Katar’da gerçekleştirilen görüşmelere katılması beklenirken, aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’den Başbakan Binyamin Netanyahu’ya çağrı geldi.

'Saldırı emredilmeli'

Smotrich, Netanyahu’dan İsrailli heyetin Katar’da gerçekleştirilen görüşmelere gitmesini yasaklaması çağrısında bulundu. Smotrich, “Natanyahu, heyetin İsrail’de kalmasını ve İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) derhal Refah’a girmesini ve Hamas yok edilene dek askeri baskıyı artırmasını emretmelidir. Ancak bu şekilde esirlerin iadesi mümkün olacaktır” dedi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Abbas ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ramazan ayı münasebetiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider, görüşmede "Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'te Filistin halkına yönelik saldırıların sonlandırılması için çaba sarf edilmesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, Batı Şeria ve Kudüs'teki tüm tek taraflı eylemlerin durdurulması ve Mescid-i Aksa'da ibadetlerin kısıtlanmaması gerektiğini" dile getirdi.

Abbas ile Şeyh Temim ayrıca Gazze Şeridi'ne kara, deniz ve hava yoluyla daha fazla insani yardım girişinin yapılması, bu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve tehcirin önlenmesi için çalışmalara devam edilmesinin önemine değindi.
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Kaynak: İHA

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