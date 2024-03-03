Siyonist bakandan skandal Ramazan çağrısı!

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde soykırım niteliğindeki saldırılarını sürdürürken, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde "geçici ateşkes" görüşmeleri hız kazandı.

İsrail kabinesi ise Filistin halkına Ramazan'ı da zehir etmeyi hayal ediyor.

Siyonist Miras Bakanı Amihai Eliyahu, Ordu Radyosu'na verdiği röportajda, "Ramazan'ı yok etme" çağrısı yaptı.

Filistinli Müslümanların kutsal ayını zehir etme hayali kuran siyonist bakanın açıklamalarına tepki gösteren Müslüman-Amerikan İlişkileri Konseyi (CAIR) İcra Direktör Yardımcısı Edward Ahmed Mitchel, "Yeter artık. İsrailli yöneticiler Ramazan ayı yaklaşırken de tüm Filistin halkına ve kültürel sembollerine karşı bir savaş yürüttüğünü bağırmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Faşist ve Arap karşıtı olarak tanımlanan aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nin üyesi olan Eliyahu, İsrail'in Gazze işgali süresince yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Eliyahu, Kasım ayında yaptığı konuşmasında İsrail ordusunun "nükleer silah kullanmasının bir seçenek olduğunu" söyledi.

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