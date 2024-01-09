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Dünya Siyonist Bakan, saldırılarda evlerinden olan Gazzelilerle dalga geçti
Dünya

Siyonist Bakan, saldırılarda evlerinden olan Gazzelilerle dalga geçti

Yeniakit Publisher
2024-01-09 09:49:00 -
Siyonist Bakan, saldırılarda evlerinden olan Gazzelilerle dalga geçti

Siyonist İsrail Miras Bakanı Amihai Eliyahu, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılar sonucu evlerini kaybeden ve yerlerinden olan Gazzelilerle alay etti.

Siyonist İsrail Miras Bakanı Amihai Eliyahu, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılar sonucu evlerini kaybeden ve yerlerinden olan Gazzelilerle alay etti.

İsrail'de televizyon kanalına konuşan Eliyahu, bir sunucunun, "Gazze nüfusunun nakledilmesi ve Gazze Şeridi'ndeki Yahudi yerleşimlerini destekleyip desteklemediğine" ilişkin sorusunu yanıtladı.

Eliyahu, "Bahsettiğimizin kesinlikle (Gazzelilerin) nakledilmesi olmadığını çok iyi biliyorsunuz. Biz konutlarını iyileştirmek isteyen Gazzelilerden bahsediyoruz." demesi üzerine sunucular bakanın cevabına gülerek tepki verdi.

Aslında önerdiklerinin bu koşullarda yaşamak istemeyen Gazzeliler için "gönüllü göç" olduğunu dile getiren Eliyahu, "nakledilmenin" kesinlikle uygulanması gerektiğini savundu.

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