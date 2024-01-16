  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Zincir marketlerde yeni dönem! Artık zorunlu olacak

Meral Akşener engeli bastı, 'sır küpü' bombaladı! "Kocamı sana emanet ettim" dediğin adamı...

Bilanço artıyor katliam normalleşiyor! 24 bin 285 Filistinli İsrail'in bombalarıyla vahşice öldürüldü

Ahmet Hakan’dan Tayyip Erdoğan ve Meral Akşener bombası

TB2 SİHA'yı gözlerine kestirmişlerdi! Suudi Arabistan'dan çok konuşulacak Baykar kararı geldi

Erdoğan ve Hakan Fidan’dan bomba hamle! O alçaklık karşısında hemen bu kararı aldılar

İsrail'den skandal “Türkiye” açıklaması! Bu tam bir namussuzluk! Hadi oradan be alçaklar

Tasarruf için bu hataları asla yapmayın! Kombiyi kısmaya hazır mısınız?

Hindistan Türkiye'nin ünlü şirketini satın aldı! Türkler bundan sonra Hintlilerden alacak

Türkiye’nin yakın dostu Katar’dan hiç beklenmedik karar! Çok büyük kriz patlak verdi! Bakalım şimdi ne olacak
Gündem Siyonist alçaklar Gazzelilerin evinde bir de hırsızlık yapıyor!
Gündem

Siyonist alçaklar Gazzelilerin evinde bir de hırsızlık yapıyor!

Yeniakit Publisher
2024-01-16 19:37:00 - 2024-01-16 19:39:07

Bombardıman altındaki Gazze'de yerlerinden edilen sivillerin evlerine giren siyonist İsrailliler hırsızlık yapıyor.

Siyonist İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken bölgeden gelen görüntülere her geçen gün daha rezili ekleniyor.

Katil İsrail askerleri, Gazzelilerin evlerine girdiklerinde hırsızlık da yapıyor.

Siyonistler son paylaştıkları video ile yine tepkilere sebep oldu. Görüntülerde bir katil İsrail askerinin girdiği Gazzelilerin evindeki kasayı açtığı anlar yer aldı.

Bombardıman altındaki Gazze'de bugüne kadar yüz binlerce masum sivil yerlerinden edildi.

Gazze kasabı Netanyahu'dan 'ateşkes' açıklaması
Gazze kasabı Netanyahu'dan 'ateşkes' açıklaması

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze kasabı Netanyahu'dan 'ateşkes' açıklaması

Filistinlilerden "Gazze'yi terk etmeyeceğiz" mesajı
Filistinlilerden "Gazze'yi terk etmeyeceğiz" mesajı

Dünya

Filistinlilerden "Gazze'yi terk etmeyeceğiz" mesajı

Dünya Müslüman Alimler Birliği'den Gazze hamlesi
Dünya Müslüman Alimler Birliği'den Gazze hamlesi

Dünya

Dünya Müslüman Alimler Birliği'den Gazze hamlesi

Endonezya’da Gazze için uçurtma uçurdular
Endonezya’da Gazze için uçurtma uçurdular

Dünya

Endonezya’da Gazze için uçurtma uçurdular

Washington'da Gazze yürüyüşü!
Washington'da Gazze yürüyüşü!

Gündem

Washington'da Gazze yürüyüşü!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23