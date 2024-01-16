Siyonist alçaklar Gazzelilerin evinde bir de hırsızlık yapıyor!
Bombardıman altındaki Gazze'de yerlerinden edilen sivillerin evlerine giren siyonist İsrailliler hırsızlık yapıyor.
Siyonist İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken bölgeden gelen görüntülere her geçen gün daha rezili ekleniyor.
Katil İsrail askerleri, Gazzelilerin evlerine girdiklerinde hırsızlık da yapıyor.
Siyonistler son paylaştıkları video ile yine tepkilere sebep oldu. Görüntülerde bir katil İsrail askerinin girdiği Gazzelilerin evindeki kasayı açtığı anlar yer aldı.
Bombardıman altındaki Gazze'de bugüne kadar yüz binlerce masum sivil yerlerinden edildi.