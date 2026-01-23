  • İSTANBUL
Siyonist ABD ordusu Suriye'den tamamen çekilecek iddiası

ABD basını, ABD ordusunun Suriye'deki askeri güçlerini tamamen çekeceğini yazdı.

ABD basını, ABD ordusunun Suriye'deki askeri güçlerini tamamen çekeceğini yazdı.

Emperyalist ABD, Ortadoğu'da karıştırmadığı ülke neredeyse kalmazken Suriye ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Wall Street Journal (WSJ), uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandıracak bir iddiayı gündeme taşıdı.

 

ABD, SURİYE'DEN TAMAMEN ÇEKİLECEK İDDİASI

WSJ'nin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi Suriye'de bulunan askeri varlığını sonlandırmayı ve birliklerini tamamen geri çekmeyi değerlendiriyor.

Haberde, Washington yönetiminin Suriye sahasındaki askerlerini çekme konusunu bir seçenek olarak değerlendirdiği vurgulandı.

 

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, YPG/PKK ile ortaklığın sona erdiğini duyurmuştu. Ancak bu ortaklığın sona ermesi açıklamasını tamamen düz okumanın yanlış olacağına vurgu yapmakta fayda var çünkü ABD, bu söylemleri stratejik bir geri çekilme olarakta yorumlamak mümkün.

Barrack, SDG'nin DEAŞ ile mücadele rolünün bittiğini ve örgütün Şam yönetimine entegre olması gerektiğini açıklamıştı.

