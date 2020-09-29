Siyer Vakfı Hicri 1442 yılını ahlâk yılı ilan etti!

Ülkemizin ve dünyanın mücadele etmekte olduğu pandemi süreci nedeniyle seyircisiz olarak, canlı yayın ile icra edilen program Siyer Tv Youtube kanalı üzerinden seyircisiyle buluştu.

Program kapsamında Ahlâk Yılı boyunca yapılması planlan çalışmalarizleyenlere tanıtıldı.

Cemil Nazlı'nın sunduğu açılış programı Hoca Ahmet Yesevi Camii İmam Hatibi Hafız Ercan Kiraz'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sene boyunca gerçekleştirilecek projeler tanıtıldı. Siyer Vakfı tarafından Hicri 1442 Ahlâk Yılı kapsamında yapılması hedeflenen projeler şu şekilde:

Sîret-i Enbiyâ

Geçen sene başlayan ve Hz. Âdem, Hz. İdris, Hz. Nûh, Hz. Hûd ve Hz. Salih'in (as) işlendiği Sîret-i Enbiyâ dersleri bu sene Hz. İbrahim'den başlayarak devam edecek.Sîret-i Enbiyâ dersleri her Cumartesi saat; 21.00'de SiyerTvYouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak, sonrasında da isteyenler dersleri takip edebilecekler…

Ahlâk Medresesi

Siyer Vakfı'nın, İslami İlimler sahasında daha köklü adımların atılmasına vesile olması maksadı ile başlattığı Samed Medresesi programı, Hicrî 1442 yılının Ahlâk Yılı ilan edilmesi ile Ahlâk Medresesi olarak düzenlendi.

Geçtiğimiz senelerde kayıt alınarak ve yüz yüze yapılan Ahlâk Medresesi programları bu sene aynı ciddiyetle online kayıt ile talebe kabul edecek ve sene boyunca yapılacak programlar uzaktan eğitim usulü ile yalnızca kayıt yaptıranlara özel gerçekleştirilecek.

Ahlâk Medresesi kapsamında yapılacak programlar şöyle:

– Özellikle bugünün dünyasındaki meselelerin yoğun bir şekilde işleneceği Şerafettin Kalay'ın “Muamelat Fıkhı” programı

– Efendimizin (sas) dünyasından çok mühim meselelerin paylaşılacağı Muhammed Emin Yıldırım'ın “Nebevî Ahlak” programı

– Alanında uzman hocaların Ahlâk konusunda bilinmesi gereken en temel meselelere ışık tutacağı “Ahlâk Konuşmaları” programları

– Ahlâk ile alakalı 7 eserin okunup müzakere edileceği “Ahlâk Okumaları” programları

Gençlerle Ahlâk Üzerine

Muhammed Emin Yıldırım'ın Ahlâk Yılı'na mahsus gençlerle yapacağı yeni bir program… Her ay bir konunun ele alınacağı bu program, gençlerin soruları ile şekillenecek… Her ayın son Perşembe günü SiyerTvYouTubekanalında canlı olarak yayınlanacak programda iman, ibadet, aile, iffet gibiçok önemli konular ele alınacak.

Hayata Dair

Cemil Nazlı'nın soruları, Muhammed Emin Yıldırım'ın cevapları ile her ay bir konunun ele alınacağı program, yine çok önemli ahlâkî konuları gündem edecek… Program Siyer TvYouTubekanalı üzerinden yayınlanacak.

İnsaniyetin İşareti Ahlâk

Muhammed Emin Yıldırım'ın, her hafta başta Sahâbe olmak üzere İslâm büyüklerinin hayatlarından örnek ve modelleri anlatacağı program 5-10 dakikalık kısa bölümler halinde her hafta Siyer Tv Youtube kanalında yayınlanacak.

Suffa Meclisleri Ahlâk Dersleri

Siyer Vakfı'nın ilim ve kardeşlik temelinde oluşturmaya çalıştığı Suffa Meclisleri, bu seneki yürüyüşüne “Ahlâk” müfredatı ile devam edecek. Dünyanın dört bir tarafında kurulacak meclislerde bu sene sohbet halkaları Muhammed Emin Yıldırım'ın ahlâk yılına özel hazırladığı ve 32 dersten oluşan Ahlâk Dersleri müfredatını takip edecekler....

Ahlâk Kahramanlarımız

Yaşadıkları, muhatap oldukları imtihanlar ve buna verdikleri ahlaki karşılıkları ile inanması, kavranması güç olan hayatların izleyenlerin istifade ve ibretlerine sunulacağı Ahlâk Kahramanları programı her ay farklı bir kahramanlık destanı ile Siyer Tv Youtube kanalında olacak…

Yaşayan Çınarlarımız

İlim, kültür ve sosyal hayatımızın yaşayan değerli şahsiyetleri, İslam ailemizin büyükleri ile yapılacak belgesel programlar, izleyenleri medeniyet mirasımızın varislerinin hayat sayfalarındaki meşakkat, gayret, azim, sorumluluk ve güzellikleri buluşturacak. Her ay önemli bir ismin misafir edileceği“Yaşayan Çınarlarımız” programı Siyer Tv Youtube kanalında yayınlanacak...

Hanımlara Özel

Siyer Vakfı Hanımlar Komisyonu tarafından @siyervakfihanimInstagram hesabından gerçekleştirilecek canlı konferans dizisi kapsamında önemli isimler misafir edilerek hayatın her alanında lazım olacak ahlâka ait kavramlar konuşulacak.

Projelerin tanıtılmasının ardından söz "İnsaniyetin İşareti Ahlâk" konulu konferanslarını gerçekleştirmek üzere Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım'a verildi.

İnsanlık Bir Ahlâk Krizi Yaşıyor

Bazı kavramların çok konuşulmasının sebeplerinden birinin de o kavramın önemi bir yana eksikliğinden de kaynaklandığını belirten Yıldırım, ahlâk kavramının da böyle olduğunu söyledi ve şunları aktardı:

"Eğer ahlâk istenen oranda hayatlarımızda olsaydı bugün böyle bir konuyu gündem etmezdik. Bugün insanlık olarak ciddi bir ahlâk krizi yaşıyoruz ve bu krizi doğusundan batısına tüm bir insanlık olarak yaşıyoruz. İnsanlık, insaniyetin işareti olan ahlâkı kaybetmesiyle insanlığını da kaybetti."

Yaşadığımız bu çağın modern cahiliye çağı olduğunu belirten Yıldırım, cahiliye çağı ile günümüzün ortak noktalarını şöyle sıraladı:

O dünyada akidesizlik vardı; bu dünyada da var.

O dünyada ahlâksızlık vardı; bu dünya da var.

O dünyada adaletsizlik vardı; bu dünya da var.

O dünyada aşksızlık vardı; bu dünya da var.

O dünyada aşırılık vardı; bu dünya da var.

Böyle bir dönemde gelen Allah Resulü'nün (sas) kısa bir zaman diliminde bir medeniyet inşa ettiğini belirten Yıldırım, Allah Resulü'nün (sas) bunu kavramları düzelterek başardığını belirtti.

Hz. Peygamber'in (sas) "Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim." sözlerine dikkat çeken Yıldırım, buradan hareketle risaletin gayesinin ahlâkı tamamlamak, en mühim hedefinin ahlâklı bir toplum oluşturmak, Resûl'ün en önemli özelliğin de üstün ahlâkî vasıflara sahip olmak olduğunu nazarlara verdi.

Yine bu sözlerin verdiği mesajlara dikkat çeken Yıldırım, o mesajları şu şekilde sıraladı:

- Güzel ahlâkın kaynağı din değil, fıtrat ve vicdandır.

- Güzel ahlâk, Peygamberimiz ile başlayan bir şey değil, O'nunla tamamlanan bir şeydir.

- Güzel ahlâk, ancak ve ancak din ile gerçek manada tamamlanabilecek bir kavramdır.

Ahlâkı tamamlamak için gönderilen Peygamber Efendimiz'in (sas) ahlâkı tam olarak anlayıp, kavrayıp, yaşayıp, anlatıp, muhataplarının da anlamasını sağlayarak bu görevini ifa ettiğini söyleyen Yıldırım, ona ümmet olan biz müminlerin de bu sorumlulukları taşıdığına dikkat çekti.

Ahlâk kavramını asıl anlamından uzaklaştırdığımızı belirten Yıldırım, bu kavrama Rabbimizin (cc) istediği, Peygamberimizn gösterdiği anlamıyla bakamazsak ahlâklı değil ahlâkçı olacağımızı söyledi ve ikisi arasındaki farkları nazarlara verdi.

Ahlâklı, yaşamaya çalışır; Ahlâkçı, yaşamadan yaşatmaya insanları zorlar.

Ahlâklı, anlamaya gayret eder; Ahlâkçı, anlamadan yargılar.

Ahlâklı, değer yargılarına göre davranır; Ahlâkçı, şartlara göre konum alır.

Ahlâklı, kendisine savcı, başkasına avukat gibidir; Ahlâkçı, kendisine avukat, başkasına savcı gibidir.

Ahlâklı, yaşadığı için temsil eder; Ahlâkçı, yaşamadığı için insanları nefret ettirir.

Kahramanlarını Üretemeyen Toplum Ölüdür

Ahlâk, tebliğ, davet, cihad, mücadele denildiğinde örnek olarak sahabeyi anlattığımızı ancak onların iz düşümlerinin bu çağda örneklerini bulamadığımızı söyleyen Muhammed Emin Yıldırım şunları aktardı:

"Bir toplum kendi kahramanlarını üretmiyorsa, o toplum ölmüş demektir. Eğer kahraman denildiğinde yalnızca tarihe dönüyorsak, Mus'ab, Zübeyr, Ebû Bekir dediğimizde bugünün dünyasından da bir örnek gösteremiyorsak sahabenin dedikodusunu yapmaktan öteye gitmiş olmuyoruz. Eğer yalnızca tarihin kaymağını yemez, bugünün dünyasında da o kahramanları yetiştirme adına gayret edersek bazı şeyler düzelecek."

Program Muhammed Emin Yıldırım'ın konferansının ardından nihayete erdi.