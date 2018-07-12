Siyatiğe dikkat!

SİYATİK NEDİR?

Siyatik sinirin tahrişinden kaynaklanan ağrıya verilen addır. Bu siniri tahriş eden herhangi bir şey hafif ya da şiddetli ağrıya yol açabilir. Siyatik genellikle alt omurgadaki bir sıkıştırılmış sinirden kaynaklanır.

SİYATİĞİN NEDENLERİ

Siyatik, birçok farklı tıbbi durumun ortak belirtisidir. Ancak, vakaların tahmini yüzde 90’ı kaymış fıtık bir diskten kaynaklanmaktadır. Omurga üç bölümden oluşur:

Omurga (altta yatan sinirleri koruyan omurgadaki bireysel kemikler)

Sinirler

Diskler

Diskler güçlü ve esnek bir materyal olan kıkırdaktan yapılır. Kıkırdak, her bir omurga arasında bir yastık görevi görür ve omurganın esnek olmasını sağlar. Disk siyatik sinir üzerinde baskı yaparak ya da disk yerinden çıkarıldığında fıtık disk oluşur.

Siyatik diğer nedenleri şunlardır:

Lomber spinal stenoz – Alt sırttaki omuriliğin daralması.

Spondilolistezis – Bir diskin altındaki vertebra üzerinde ileri kaydığı bir durum.

Omurga içindeki tümörler – Bunlar siyatik sinirin kökünü sıkıştırabilir.

Enfeksion – Omurgaya etki eden bir durumdur.

Diğer nedenler (Örneğin omurgada yaralanma.)

SİYATİK SİNİR AĞRISI İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ

Birçok siyatik olgusunda tek bir açıklayıcı etken yoktur. Ortak risk faktörleri şöyledir:

Yaş: 30 ve 40 yaşlarındaki insanlar siyatik geliştirme riski daha yüksektir.

Meslek: Uzun süreli ağır yük kaldırmayı gerektiren işler.

Hareketsiz yaşam tarzı: Uzun süreler boyunca oturan ve fiziksel olarak inaktif olan kişilerin, aktif insanlarla karşılaştırıldığında siyatik geliştirme olasılığı daha yüksektir.

SİYATİK BELİRTİLERİ

Ana semptom siyatik sinir boyunca alt sırttan, kalçadan ve her iki bacağın arkasından aşağı doğru herhangi bir yerde oluşan çekim acısıdır.

Siyatiğin diğer yaygın belirtiler şunlardır:

Sinir boyunca bacakta uyuşma

Ayak ve ayak parmaklarında karıncalanma hissi (iğne ve iğneler)

Bu acı şiddetli olabilir ve uzun süre oturduğunuzda ağırlaşabilir.