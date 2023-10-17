Siyasilerden İsrail'in hastane saldırısına tepki: Bu bir vahşettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ GÜL: BU BİR KATLİAMDIR

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, İsrail'in Gazze'de hastaneyi bombalamasına sert tepki gösterdi.

AK Partili Gül, "Bu bir insanlık suçudur. Bu bir katliamdır. Bu bir soykırımdır. İsrail şimdi de hastane bombalayarak bir kez daha insanlığı vurmuştur. Buna sessiz kalan insanlık bu suçun ortağıdır. Zulme rıza, zulümdür." ifadelerin kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ: DÜŞMANLIĞIN BİLE ŞEREFİ OLDUĞUNU BUNLARA KİM ÖĞRETECEK?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Sivil yerleşim yerlerini hedef almaya aralıksız devam eden vahşi Siyonizm, Gazze'de bir hastaneye düzenlediği saldırıda yüzlerce masum insanı katletti. İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak sivilleri hedef alan saldırılarını asla kabul etmiyoruz ve en şiddetli şekilde bir kez daha kınıyoruz. Türkiye olarak Gazze'ye yönelik orantısız ve her türlü insani, ahlaki temelden uzak, barbarca saldırıların karşısında olmaya devam edeceğiz. Tüm dünyaya sesleniyoruz. Bu ağır insanlık suçunun ateşinin adım adım tüm dünyayı sarmasına, insanı insan yapan her ne varsa teker teker, saniye saniye çürütüp öğütmesine ne kadar sessiz kalacağız? Hukuk tanımayan vahşi bir nizamın gözü dönmüş yönetici ve destekçilerine, düşmanlığın bile bir şerefi olduğunu kim, nasıl, ne zaman öğretecek? Gözlerimizin önünde süren bu katliamlara, savaş suçlarına hangi kurum, hangi otorite dur diyecek? İnsanlık namına utanıyoruz, geleceğimiz adına utanıyoruz; utanmaktan da utanıyoruz." diyerek tepki gösterdi.

ALTUN: BUNA BİR SON VERİLMELİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Altun, şu ifadeleri kullandı:

Hastaneleri bombalamak ağır bir suçtur. Tıbbi yardım almakta olan insanları katletmek artık çizgiyi aşmak demektir. Sivilleri hedef almak ise düpedüz terör taktikleri uygulamaktır. Gazze'deki Baptist Hastanesi'ne yapıldığı gibi vicdansız saldırılar kabul edilemez. Sayıları binlerle ifade edilen masum siviller yeterince acı çekmiştir. Buna bir son verilmelidir. Nokta. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, İsrail'in sivillere karşı daha fazla suç işlemesini engellemek için tüm dünya bir araya gelmelidir. Siviller ve kadınlar hedef alınmaktadır ve bu, değer verdiğimiz her türlü insani hassasiyete aykırı bir barbarlıktır. İsrail sivil hedeflere yönelik katliamlarını derhal durdurmalıdır. Filistin halkının korku, açlık ve bombalarla sindirilmesine son verilmelidir. Hasta ve yaşlılara yönelik şiddet durmalıdır. Gazze'nin bombalanması durdurulmalıdır. Dünya uyanmalı ve akan kana bir son vermelidir.

SELÇUK BAYRAKTAR: HASTANE BOMBALAMAK VAHŞETTİR

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Bayraktar, "Kadın, çocuk, sivil ayırmaksızın hastane bombalamak vahşettir, soykırımdır, en büyük insanlık suçudur. İsrail, işlediği vahşetle, on yıllardır sürdürdüğü zülumle karşımızdadır. Eşi görülmemiş bu insanlık suçunu göz ardı etmek, bu suça ortak olmaktır. İnsanlığın maşeri vicdanı ve tarih nezdinde muhakkak yargılanacaktır." ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI TUNÇ: ŞİDDETLE LANETLİYORUM

Bakan Tunç, "İsrail'in hastane bombalayarak çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden sivil insanları katletmesini şiddetle lanetliyorum. Savaş suçu işleyen ve soykırım yapan İsrail'in bu saldırganlığı karşısında bütün dünya sesini yükseltmeli, BM ve uluslararası kuruluşlar bu vahşete dur demelidir. Bu vahşeti yapanlar insanlığın ve tarihin şahitliğinde en ağır cezayı almalıdır." ifadelerini kullandı.