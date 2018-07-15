Siyasiler ve STK’laro geceyi anlattı

RESUL EKREM ŞAHAN- OĞUZHAN GÜLTEKİN-HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan: “Sayın Cumhurbaşkanımızın da davetiyle sokaklara çıkanların, evlerinden dualar eden vatandaşlarımızın sayesinde bu darbe girişimi bertaraf edildi.” AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan: “Darbeler, siyasi tarihimizin kara lekeleri olarak demokrasinin üzerinde sürekli bir baskı oluşturdu.” Ankara Milletvekili Emrullah İşler: “O gece milletimiz 1960’da, 28 Şubat’ta yapamadığını yapmış kötülüğü eliyle def etmiştir.”

MİLLİ İRADENİN ÇELİKLEŞMİŞ HALİ

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin: “15 Temmuz, Türk milletinin yeniden dirilişi, milli iradenin çelikleşmiş halidir.” TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay: “15 Temmuz darbe girişimi uluslararası bir teşkilat,Türkiye’yi işgal girişiminin bir parçasıydı.” Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: “15 Temmuz bir direniş, bir destandır.” HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay: “Milletimiz, şanlı tarihimizin bir tesadüf olmadığını tüm cihana bir kez daha göstermiştir.”