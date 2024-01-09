  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı havalara uçuran gelişme! 9. kez dede oldu! Bebeğe bakın ne isim verdiler

Barolardan, Can Atalay provokasyonu: Adliyelerin güvenliğini hiçe sayıp, arbede çıkardılar... Bunlar sözde avukat... Adliyeye böyle girdiler...

Mete Yarar, Haluk ve Selçuk Bayraktar'ın en büyük suçunu açıkladı! Duyan tam anlamıyla çılgına döndü

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan anlaştı

Mansur Yavaş’ın projesi çöktü, bir yalanı daha patladı!

Murat Kurum’un adaylığı açıklanır açıklanmaz oldu! Ahmet Hakan, o ilginç detaya dikkat çekti: Gerçekten de hahahahaha

İyi Parti kulislerinden sızdı, ortalık çok fena karıştı! Meral Akşener’den beklenmedik karar! Sen ne yaptın böyle

Ekrem İmamoğlu’nu kahreden haber! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu

Düşmanı 3 bin metreden görüp vuruyor! İşte Türkiye'nin yeni İHA'sı SONGAR

Ersan Şen, durdu durdu, sonunda bombayı patlattı! O “AK Parti” iddiası resmen olay oldu! Duyan, kulaklarına inanamıyor
Siyaset Siyasi Vandalizm: CHP’de kavga sokağa taştı!
Siyaset

Siyasi Vandalizm: CHP’de kavga sokağa taştı!

Yeniakit Publisher
2024-01-09 17:51:00 -
Siyasi Vandalizm: CHP’de kavga sokağa taştı!

Olay Aydın Nazilli'de yaşandı. İki karşı grup arasında toplantıda söz alma tartışmasıyla başlayan gerginlik sokağa taştı. Taraflar parti binası dışında kavgayı sürdürdü.

Olay Aydın Nazilli'de yaşandı. İki karşı grup arasında toplantıda söz alma tartışmasıyla başlayan gerginlik sokağa taştı. Taraflar parti binası dışında kavgayı sürdürdü.

YEREL seçimlere sayılı günler kala CHP Nazilli İlçe Başkanlığı'nda başkan değişikliğinin ardından yeni yönetimin ilk parti toplantısına tartışma damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde görevden alınan Naim Atmaca'nın yerine Sema Aslıhan Ökmen İlçe Başkanlığı'na getirildi.

KONUŞMASINI BÖLDÜLER

Ökmen Başkanlığı'nda yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında olaylar çıktı. Eski Başkan Naim Atmaca'nın konuşması sırasında birkaç partili araya girerek söz isteyince tartışma çıktı. Bunun üzerine parti üyesi olmayan bir grup gelerek tartışmanın alevlenmesine neden oldu.

BİR KİŞİ FENALAŞTI

PARTİ dışına taşan tartışma sırasında yaşanan arbedede bir kişi fenalık geçirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öfkeli iki grubu, eski Başkan Naim Atmaca, Belediye Meclis Üyesi İsmail Civlez ile Hakkı Siber sakinleştirdi.

Neler dönmüş neler! CHP'de anket kumpası
Neler dönmüş neler! CHP'de anket kumpası

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Neler dönmüş neler! CHP'de anket kumpası

İzmir'de komedi: CHPli belediyeden metro durağına yanlış isim!
İzmir'de komedi: CHPli belediyeden metro durağına yanlış isim!

Siyaset

İzmir'de komedi: CHPli belediyeden metro durağına yanlış isim!

Yuh artık: CHP'li belediye çocuk parkına market inşa ediyor!
Yuh artık: CHP'li belediye çocuk parkına market inşa ediyor!

Gündem

Yuh artık: CHP'li belediye çocuk parkına market inşa ediyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23