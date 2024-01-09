Siyasi Vandalizm: CHP’de kavga sokağa taştı!

Olay Aydın Nazilli'de yaşandı. İki karşı grup arasında toplantıda söz alma tartışmasıyla başlayan gerginlik sokağa taştı. Taraflar parti binası dışında kavgayı sürdürdü.

YEREL seçimlere sayılı günler kala CHP Nazilli İlçe Başkanlığı'nda başkan değişikliğinin ardından yeni yönetimin ilk parti toplantısına tartışma damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde görevden alınan Naim Atmaca'nın yerine Sema Aslıhan Ökmen İlçe Başkanlığı'na getirildi.

KONUŞMASINI BÖLDÜLER

Ökmen Başkanlığı'nda yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında olaylar çıktı. Eski Başkan Naim Atmaca'nın konuşması sırasında birkaç partili araya girerek söz isteyince tartışma çıktı. Bunun üzerine parti üyesi olmayan bir grup gelerek tartışmanın alevlenmesine neden oldu.

BİR KİŞİ FENALAŞTI

PARTİ dışına taşan tartışma sırasında yaşanan arbedede bir kişi fenalık geçirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öfkeli iki grubu, eski Başkan Naim Atmaca, Belediye Meclis Üyesi İsmail Civlez ile Hakkı Siber sakinleştirdi.