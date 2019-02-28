Siyasi tutarsız Yaşar Okuyan, şimdi de işkenceci Soyer'i savundu

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Sık sık parti değiştirmesi nedeniyle "siyasetin Yılmaz Vural’ı" olarak anılan eski Bakan Yaşar Okuyan, siyasi tutarsızlıklarına bir yenisini daha ekledi.

Vatan Partisi’nde Genel Başkan Yardımcısı olan Yaşar Okuyan, geçtiğimiz günlerde partisinden istifa ederek CHP'ye geçmişti.

Perinçek’i satıp Kılıçdaroğlu’nun saflarına katılan Okuyan, CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer’in 12 Eylül işkencecisi babası Nurettin Soyer’i savundu.

Nurettin Soyer’i savundu, Erdoğan ve Bahçeli’yi eleştirdi

Türkiye'nin en karanlık dönemlerinden biri olan 12 Eylül'de Mamak Cezaevinde işkence gören isimler arasında yer alan Yaşar Okuyan, Halk TV’de katıldığı programda 12 Eylül’ün işkencesi savcısı Nurettin Soyer üzerinden sürdürülen tartışmalara tepki gösterdi.

12 Eylül döneminde gördüğü işkenceyi CHP’ye geçince unutan Okuyan şunları söyledi;

"Tunç Soyer'in babası üzerinden 1 aydır tartışma yaratıyorlar. Geride bırakmamız gereken konuları AKP'nin Genel Başkanı Erdoğan hem de MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli oradan siyaset üretiyorlar. Biz yargılanırken Bahçeli neredeydi, Erdoğan neredeydi? Onların konuşmaya hakları yok. Siz susun bakalım. Tayyip Erdoğan kimsin, kimsin sen? Nereden biliyorsun sen, o dönemde sen neredeydin?"

Erdoğan’a destek vermişti

Yaşar Okuyan, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı iken Batı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için harekete geçtiğini söylemiş, "Tayyip Erdoğan PKK ile ciddi mücadele ediyor, FETÖ ile mücadele ediyor. Türkiye'yi boğmak için yeni bir plan hazırlıyorsan, ben sana Tayyip Erdoğan'ı yedirtmem" diyerek Erdoğan’a destek vermişti.

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