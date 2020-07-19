"Siyasi terörist topluluğu" HDP, Tuma Çelik'in tecavüz skandalını böyle örtbas etmek istedi

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olmasının yanında siyasette terörizm propagandası yaparak partiden ziyade "siyasi terörist topluluğu" haline gelen HDP'deki tecavüz skandalı ve HDP'li hem de kadın isimlerin bu skandalı örtme çabası konuşulmaya devam ediyor.

Tecavüz skandalı ortaya çıkınca HDP'den istifa ederek şova soyunan Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in mağdur ettiği kadının ifadesi tüyler ürpertti. Kadına şiddet, cinsel saldırı ve benzeri olaylarda en ön saflarda yer alan HDP'li isimler bu kez kör ve sağırı oynadılar. İşte HDP'deki tecavüz skandalının ayrıntıları...

Üç maymunu oynadılar

Sabah'ta yer alan habere göre, tecavüz skandalı ortaya çıkınca HDP'den istifa eden Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in mağdur ettiği kadının ifadesi tüyler ürpertti. Kadına şiddet, cinsel saldırı ve benzeri olaylarda en ön saflarda yer alan HDP'li isimler bu kez üç maymunu oynadılar.

"Gel amca kızı çay içelim"

2019 yerel seçimleri öncesinde Çelik çalışmalar için bir Süryani derneğinin ofisini kullanıyordu. Mağdure aynı zamanda aile dostları da olan Çelik ile birkaç kez karşılaştı, konuştu. Çelik, seçimlerde kendisiyle çalışmasını önerdi. Mağdure kabul etmedi. Çelik "Amca kızı gel kahve içelim" diyerek dernek başkanının evine çağırdı. Tecavüz burada gerçekleşti.

HDP'li kadın milletvekilleri tecavüze uğrayan mağdureyi suçladı

Mağdure, HDP'li kadın ve erkek milletvekilleri, yöneticiler ile görüşüp yaşadıklarını anlattı, destek olmalarını istedi. Özellikle HDP'li kadın milletvekillerinden kendisine yardımcı olmalarını beklerken tam tersi yaşandı ve "Sen suçlusun, oraya gitmeseydin. Eğer sen gidip görüşmeseydin bunlar yaşanmazdı" gibi ithamlarda bulunup kovdular. Olayın üstünü örtmeyi, bir şey yokmuş gibi yapmayı tercih ettiler.

Örnekler incelendi, mağdurenin DNA'sı tespit edildi

Suç duyurusundan sonra olayın yaşandığı kanepeden alınan örnekler incelendiğinde mağdurenin DNA'ları tespit edildi. Savcılık yeterli delil olduğu için dosya açıyor. Fezleke hazırlanarak TBMM'ye gönderiliyor. Olaydan sonra HDP'liler ile yapılan telefon görüşmelerinin HTS kayıtları da dosyaya girdi.

"Erkektir, zamparalık yaptı' derler"

Çelik, mağdureyi, "Benim dokunulmazlığım var, yargılayamazlar. Olmadı siyasi hayatım biter, gider Avrupa'ya yaşarım. Halk bana 'Erkektir, zamparalık yaptı' der. Ama sen eşin ve çocukların insan içine çıkamazsın." sözleriyle tehdit etti.

Ev sahibi de tehdit etti

Evin sahibi dernek başkanı da "Seni öldürmekten beter ederim, ayaklarına sıkarım" diye kadını tehdit etti.

Olayın aksini iddia eden evrak imzalattılar

Mağdure, Süryani derneklerine girerek Çelik'in ihraç edilmesini istedi. Bu sırada tehdit ve hakarette bulundu diye şikayet edildi. Mağdure, şikayetlerin geri alınması için "Tuma Çelik ile hakkında çıkan dedikodular doğru değil" diye evrak imzalamak zorunda kaldı.

"O günden beri nefes alamıyorum"

Mağdure "Ben o günden beri nefes alamıyorum, uyuyamıyorum. O ise milletvekilliğinin keyfini çıkartıyor. Benim gibi mağdur olanların kendilerine bunu yaşatanlara hesap sormalarını istiyorum" dedi.