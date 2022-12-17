Siyasi şova o isimden sert mesajlar! MHP'yi ele geçiremedi, CHP'yi ele geçirecek
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Saraçhane şovu sonrası MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı’dan Akşener’e yönelik "MHP'yi ele geçiremedi, bu gidişle CHP'yi ele geçirecek" eleştirileri gündeme oturdu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verildi.
Bu gelişme sonrası Ekrem İmamoğlu cephesi 'mağduriyet' algısı oluşturarak 2023 emelleri doğrultusunda adaylığının zeminini hazırlamak için kolları sıvadı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkça veto eden ve 2023 için Ekrem İmamoğlu'nun adını zikreden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saraçhane'de düzenlenen mitingde ilk giden isim oldu.
Akşener ve İmamoğlu'nun Saraçhane'deki şovuna tepkiler gelmeye devam ediyor.
MHP'Yİ ELE GEÇİRMEDİ, BU GİDİŞLE CHP'Yİ ELE GEÇİRECEK
MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, karar sonrası Akşener ve İmamoğlu'nun objektiflere yansıyan sevinçlerini paylaşarak, "MHP'yi ele geçirmedi, bu gidişle CHP'yi ele geçirecek" ifadelerini kullandı.