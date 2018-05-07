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Siyasi sığınmacı Cem Uzan parti başkanı oluyor!

Fransa'dan siyasi sığınma talep eden ve uzun zamandır Fransa'da yaşayan Cem Uzan'ın siyasete geri döneceği iddia edildi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:50
Siyasi sığınmacı Cem Uzan parti başkanı oluyor!

Genç Parti'nin Olağanüstü Büyük kongresi'nin yarın Ankara’da Green Park Otel’de, saat 14.00’te yapılacağı iddia edildi. Cem Uzan'ın yarınki kongrede, Genç Parti Genel Başkanlığı'na tek aday olarak katılacağı ifade edildi.

Genç Parti 10 Temmuz 2002 tarihinde kurulmuştu. O dönem erken seçim alınması sonucunda, seçimlere katılabilmek için Genç Parti, kendini feshetmiş, Hasan Celal Güzel'in kurucusu olduğu Yeniden Doğuş Partisi ile birleşmişti.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A HAKARET DAVASI!

22 Temmuz 2007 seçimlerinde %3.03 oy alan Genç Parti, 29 Mart 2009 yerel seçimlerine ve 2011 genel seçimlerine katılmama kararı almıştı. Uzan, 2003'te Bursa'da bir Genç Parti mitinginde dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği için hakkında dava açılmıştı.
Uzan'a denetimli serbestlik çerçevesinde, öfke kontrolü için kitap okuma cezası verilmişti. Uzan daha sonra, Fransa’dan “siyasi sığınma hakkı” almıştı.

TMSF MAL VARLIĞINA EL KOYDU

TMSF tarafından 2004 yılında Uzan grubu bankalarına ve tüm şirketlerine el konularak kayyumlar atanmıştı.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:50
  1. Bursa
  2. Ankara
  3. cem uzan
  4. Genç Parti

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