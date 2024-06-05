  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Siyasi sebeplerden dolayı mı Biden tutarsız? Pes dedirten olay: Netanyahu hakkındaki açıklamaları!
Dünya

Siyasi sebeplerden dolayı mı Biden tutarsız? Pes dedirten olay: Netanyahu hakkındaki açıklamaları!

Yeniakit Publisher
2024-06-05 00:35:00 - 2024-06-05 00:38:14
Siyasi sebeplerden dolayı mı Biden tutarsız? Pes dedirten olay: Netanyahu hakkındaki açıklamaları!

ABD Başkanı Biden yaptığı açıklama ile İsrail Başbakanı Netanyahu’nun savaşı siyasi malzeme olarak kullanmadığını düşündüğünü ifade etti. Daha önceki açıklamasında Netanyahu’nun kendi siyasi geleceği için savaşı uzattığını ima etmişti. İki farklı tutarsız cevap verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze'deki savaşı kendi siyasi geleceği için uzattığı" imasında bulunup bir başka açıklamasında ise "Netanyahu'nun savaşı siyasi malzeme olarak kullanmadığını" söylemesi, tutarsızlık oluşturdu.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da sınır güvenliğiyle ilgili yeni tedbirleri açıkladığı basın toplantısında, Netanyahu hakkındaki son değerlendirmesini yorumladı.

AÇIKLAMASI TUTARSIZLIK ÖRNEĞİ SAYILDI
Time dergisine verdiği röportajda, Netanyahu'nun kendi siyasi geleceği için savaşı uzattığı imasında bulunan Biden'a, bu konuda ne düşündüğü soruldu.

Biden, "Netanyahu sizce savaşı siyasi malzeme olarak mı kullanıyor?" şeklindeki soruya, "Sanmıyorum. O (Netanyahu), ciddi bir sorununu çözmeye çalışıyor." yanıtını verdi.

Amerikan medyasında Biden'ın bu açıklaması "tutarsızlık" olarak yorumlanırken Biden'ın Time dergisindeki sözlerine atıf yapıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD Başkanı Biden, Time dergisindeki mülakatında, kamuoyunun "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendi siyasi geleceği için Gazze'deki savaşı uzattığı" sonucuna varması için tüm nedenlerin bulunduğunu söylemişti.

Türkiye'nin tarihinde rekor: Toplam değeri 11,1 milyar dolar
Türkiye'nin tarihinde rekor: Toplam değeri 11,1 milyar dolar

Teknoloji

Türkiye'nin tarihinde rekor: Toplam değeri 11,1 milyar dolar

Putin Nükleer silah tehdidinde bulundu: Ukrayna ilk kez NATO'ya ait silah kullandı" target="_blank">
Rus topraklarını S-300 sistemi ile vurdu! Putin Nükleer silah tehdidinde bulundu: Ukrayna ilk kez NATO'ya ait silah kullandı
Rus topraklarını S-300 sistemi ile vurdu! Putin Nükleer silah tehdidinde bulundu: Ukrayna ilk kez NATO'ya ait silah kullandı

Dünya

Rus topraklarını S-300 sistemi ile vurdu! Putin Nükleer silah tehdidinde bulundu: Ukrayna ilk kez NATO'ya ait silah kullandı

Baykar'dan İHA-230 atış testleri: Hedefleri tam isabet
Baykar'dan İHA-230 atış testleri: Hedefleri tam isabet

Teknoloji

Baykar'dan İHA-230 atış testleri: Hedefleri tam isabet

Türkiye'nin tarihinde rekor: Toplam değeri 11,1 milyar dolar
Türkiye'nin tarihinde rekor: Toplam değeri 11,1 milyar dolar

Teknoloji

Türkiye'nin tarihinde rekor: Toplam değeri 11,1 milyar dolar

{relation id:1858749 slug:'turkiyeden-rekor-bae-ve-cok-sayida-ulkeden-111-milyar-dolarlik-satin-alma-ulke-tarihinde-bir-ilk'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23