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Siyaset Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı
Siyaset

Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı

Türkiye'de faaliyet gösteren parti sayısı 107'ye yükseldi. En fazla üyesi sayısı ise 10 milyon 984 bin 312 ile AK Parti oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 15:11:00 -
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verilerine göre, geçen yıl 27 partinin kurulduğu Türkiye'de, en fazla üye sayısına sahip parti 1 Nisan 2021 itibarıyla 10 milyon 984 bin 312 ile AK Parti oldu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verilerine göre, Muharrem İnce'nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi'nin kurulması ile Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 107'yi buldu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verilerine göre, geçen yıl Türkiye'de adeta siyasi parti patlaması yaşandı. 2020'de, aralarında Genel Başkanlığını Mustafa Sarıgül'ün yaptığı Türkiye Değişim Partisi ile Ali Babacan'ın Genel Başkanı olduğu DEVA Partisinin de bulunduğu 27 parti kuruldu. Türkiye'de 2019'da 3, 2018 yılında ise sadece 2 parti kurulmuştu.

En fazla üye AK Parti'de

Türkiye'de en fazla üyeye sahip parti ise 1 Nisan 2021 itibarıyla 10 milyon 984 bin 312 ile AK Parti oldu.

Yine 1 Nisan güncellemesine göre, AK Parti'yi, 1 milyon 257 bin 110 üye ile CHP takip ederken, MHP'nin 479 bin 197, İYİ Parti'nin 368 bin 344, HDP'nin 40 bin 528 üyesi bulunuyor.

DP'nin 410 bin 898, Saadet Partisi'nin 211 bin 823, Büyük Birlik Partisi'nin 34 bin 263 üyesi bulunurken, yeni kurulan Gelecek Partisi'nin 27 bin 211, DEVA Partisi'nin 30 bin 88, Yeniden Refah Partisi'nin ise üye sayısı 120 bin 736 olarak duyuruldu.

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