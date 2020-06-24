Siyasi partilere ziyaret sonrası AK Parti'den ilk açıklama

AK Parti Grup Başkanvekilleri, baro paketiyle ilgili CHP, İYİ Parti ve HDP Grup Başkanvekillerini ziyaret etti. Görüşmeler sonrası Cahit Özkan açıklamalarda bulundu.

AK Partili Cahit Özkan şu açıklamalarda bulundu:

Bu işin en başından itibaren Cumhur İttifakı olarak beraber çalıştık. Bugün diğer partiler ile görüşme gerçekleştirdik. Onların teklif ve değerlendirmelerini not aldık. Hukuk seviyesini artıracak, genç avukatları destekleyecek pek çok düzenlemeyi meclise taşıyacağız.

Henüz bugün siyasi partilerin görüşlerini de aldık bu değerlendirmeleri kendi siyasi grubumuzda değerlendireceğiz. Olgunlaşmakta olan süreçte diğer çevrelerin de görüşlerini aldık.

Ziyaretlerimize diğer parti gruplarının bazı noktalara ilişkin kesinlikle karşı oldukları ve tamamen destek verebilecekleri bölümler de oldu tabi biz bu konuları değerlendireceğiz. Diğer parti gruplarının önerilerini not ettik. Onları da değerlendirip teklifimizin son halini Meclis Başkanlığına sunacağız.

Bu çalışmanın neden önemli olduğunu kamuoyuna sunacağız. Fikirleri kendi içimizde değerlendirerek, nasıl yer alabilir veya alamaz şeklinde konuşacağız.