Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı

yeniakit.com.tr Müslüman mütefekkir ve dava insanı, Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi, dün akşam saatlerinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Vuslata eren Şevket Eygi’nin ardından, muhafazakar siyasi parti liderleri taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Eygi için Twitter üzerinden taziye mesajı yayınlayarak teessürlerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin yetiştirdiği en önemli mütefekkir ve münevverlerden biri olan Muhterem Mehmed Şevket Eygi Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Mehmed Şevket Eygi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, “Değerli yazar, münevver insan, Erbakan Hocamızın kıymetli dostu Mehmet Şevket Eygi Bey hakka yürüdü. Allah rahmet eylesin.” mesajı yayınladı.

Karamollaoğlu, “Milli Gazete yazarı, kıymetli mütefekkir ve ilim adamı Mehmet Şevket Eygi'nin ahirete irtihal ettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. İrfan ve hakikat yolunda bir ömür geçiren merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.” diye yazdı.

İkindi namazını müteakip Fatih Camii’nde kılınacak

Mehmet Şevket Eygi’nin cenaze namazı, bugün (13 Temmuz 2019) ikindi namazını müteakip Fatih Camii’nde kılınacak.