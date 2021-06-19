Siyasi cinayetlerin sorumlusu HDP/PKK

Yavuz Selim İstanbul

HDP İzmir İl Binası’na yönelik provokatif saldırı üzerinden AK Parti ve MHP’ye küstah suçlamalar yönelten PKK’nın uzantısı HDP’nin aksine, gerçekler kanlı saldırıların en büyük mağdurunun AK Partili yöneticiler olduğuna işaret ediyor.

AK Parti’ye 348 saldırı, 37 katliam

İzmir il binasında 1 kişinin öldürüldüğü provokatif saldırı üzerinden ajitasyon yapan terör örgütü PKK uzantısı HDP, AK Partili siyasetçilere yönelik kanlı saldırının tamamına susarak destek verdi. HDP’nin uzantısı olduğu PKK’lı teröristler, 2015’ten bu yana AK Parti il ve ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kolları binalarına 348 silahlı ve bombalı saldırı gerçekleştirdi. Sandık müşahitlerini elektrik direğinde infaz eden, belediye başkanlarına kahpe pusular kuran, il başkanlarına suikastlar düzenleyen PKK, 37 AK Partili yöneticiyi katletti.

Tek suçu AK Parti’ye oy vermek olan Ömer Demirbaş ile oğlu Musa Demirbaş’ı katleden teröristler, bakkal işleten Mevlüt Bengi’yi seçimlerde AK Parti sandık müşahidi olarak görevlendirildiği gerekçesiyle elektrik direğine bağlayarak infaz etmişti. AK Partili diye Şırnak Kale Mahallesi Muhtarı Mehmet Zeki Macartay’ın kanını akıtan HDP/PKK Diyarbakır, Van, Şırnak, Hakkari, Ağrı gibi şehirlerde sürekli AK Partilileri hedef aldı. Terör bumerangı kendilerini vurunca feryat eden HDP, özellikle Güneydoğu’da siyasi rakibi olan AK Parti’nin görevlilerine yönelik saldırıları ne kınadı, ne de tepki gösterdi.

PKK/HDP’nin siyasetçilere yönelik hâlâ hafızalarda yer alan alçak saldırıları şöyle listeleniyor:

l Şırnak Yerel yönetimlerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Kılınç

l Şırnak Cizre: Milletvekili Mehmet Emin Dindar’ın kardeşi Ramazan Dindar ile Kale Mahallesi Muhtarı AK Partili Mehmet Zeki Macartay

l Şırnak Beytüşşebap: Gençlik Kolları Başkanı Naci Adıyaman

l Şırnak Beytüşşebap: Ebubekir Adıyaman ile Selman Öztunç

l Şırnak Silopi: Servet Bilen ile 13 yaşındaki kuzeni Diyar Bilen

l Şırnak Uludere: AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Paksoy

l Van Özalp: İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu

l Van: Mehmet Latif Şener

l Van Erciş: Belediye Meclis Üyesi Mehmet Şerif Doğu

l Van: Taner Ünal adlı AK Parti seçmeni

l Van Özalp: İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi

Yol kesip aracı taradılar

l Van Muradiye: İlçe Başkanı İbrahim Vanlı’nın aracı tarandı. Vanlı’nın yeğeni Adnan Vanlı şehit oldu.

l Van Edremit: Belediye başkan aday adayı Abdulcelil Tüci

l Hakkâri Şemdinli: Menderes Özer

l Hakkâri: 1. sıra milletvekili adayı Ahmet Budak

l Hakkâri Yüksekova: Necmettin Adsız

l Hakkari Yüksekova: Müslüm Erdal

l Hakkari Şemdinli: Erol Tekin

AK Parti’ye oy verdiler diye

l Hakkâri Yüksekova: Belde Belediye Başkanı Tayfun Ayhan, ağabeyi Murat Ayhan saldırıya uğradı. Murat şehit düşerken, Tayfun Ayhan ağır yaralandı.

l Diyarbakır Dicle: İlçe Başkanı Deryan Aktert

l Diyarbakır Lice: İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan

l Diyarbakır Silvan: Mahmut Taşkıra

l Diyarbakır Lice: (AK Parti’ye oy verdikleri için) Ömer Demirbaş ile oğlu Musa Demirbaş

l Diyarbakır Lice: Ramazan Mula

l Diyarbakır Lice: Arıcılık yapan AK Partili Remzi Güler ile zihinsel engelli oğlu Mahmut Güler

Ak partiliye saldırdılar, öğretmeni katlettiler

l Siirt Eruh: AK Partili işadamı Mehmet Salih Arslan

l Tunceli Ovacık: Rıza Örük

l Batman Kozluk: AK Partili Belediye Başkanı Veysi Işık’a ait araca silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerinden tesadüf geçen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22) ile 2 asker şehit oldu.

l Şanlıurfa Suruç: AK Partili Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın kardeşi Mehmet Yıldız

l Ağrı Doğubayazıt: Uzunyazı Köyü İmamı Ramazan Bozdağ

l Bingöl: Alıncak Köyünde Mahmut Bazencir

l Ağrı Doğubayazıt: Seçim müşahidi Mevlüt Bengi

l Erzurum Karayazı: Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük

l Mardin Yeşilli: Bahçebaşı Mahallesi Muhtarı AK Parti üyesi Mehmet Acu.

