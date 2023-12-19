Siyasi bir ahlaksızlık daha! Zafer Partisi'nden HÜDA PAR'a skandal tehdit
Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi'nin Bursa teşkilatı, skandal bir eyleme imza attı.
Şeyh Said'in hedef alındığı günlerde Zafer Partisi'nden ahlaksız bir eylem daha geldi.
Irkçı ifadelerle Şeyh Said'i "vatan haini" olmakla itham eden Zafer Partililer, HÜDA PAR Bursa İl Temsilciliği binasının önüne tehdit içerikli bir pankart astı.
Üzerinde Şeyh Said’in fotoğrafı olan pankarta “Bazı Kafalar Kesilecektir” notu yazıldı.
Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyanet’i hedef alarak skandal açıklamalarda bulundu: Fener Rum Patriği bunlardan daha dürüst