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Siyaset Siyasi bir ahlaksızlık daha! Zafer Partisi'nden HÜDA PAR'a skandal tehdit
Siyaset

Siyasi bir ahlaksızlık daha! Zafer Partisi'nden HÜDA PAR'a skandal tehdit

Yeniakit Publisher
2023-12-19 23:57:00 - 2023-12-20 00:30:06
Siyasi bir ahlaksızlık daha! Zafer Partisi'nden HÜDA PAR'a skandal tehdit

Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi'nin Bursa teşkilatı, skandal bir eyleme imza attı.

Şeyh Said'in hedef alındığı günlerde Zafer Partisi'nden ahlaksız bir eylem daha geldi.

Irkçı ifadelerle Şeyh Said'i "vatan haini" olmakla itham eden Zafer Partililer, HÜDA PAR Bursa İl Temsilciliği binasının önüne tehdit içerikli bir pankart astı.

Üzerinde Şeyh Said’in fotoğrafı olan pankarta “Bazı Kafalar Kesilecektir” notu yazıldı.

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