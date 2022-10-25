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Siyaset Siyasi barbarlığa geçit vermeyiz!
Siyaset

Siyasi barbarlığa geçit vermeyiz!

İBB'nin Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin 3. Kademe açılış töreninde saldırıya uğrayan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten destek geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 19:49:00 -
Siyasi barbarlığa geçit vermeyiz!

YENİ AKİT  ANKARA

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB'nin Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin 3. Kademe açılış töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmesinin ardından alandaki CHP'liler tarafından protesto edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; “Tuzla Belediye Başkanımız Şadi Yazıcı İstanbul’daki belediye hizmetleri hakkında görüşlerini söylediği ve Cumhurbaşkanımızın belediye başkanıyken yaptığı hizmetlerden bahsettiği için saldırıya uğradı. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Siyasi barbarlığa geçit vermeyiz!”

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